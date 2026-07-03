МИД выразил соболезнования близким погибших при ударе ВСУ по Токмаку

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. МИД России выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших при ударе ВСУ по рынку в Токмаке Запорожской области и желает выздоровления пострадавшим, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.