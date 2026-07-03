МИД выразил соболезнования близким погибших при ударе ВСУ по Токмаку

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дрон ВСУ ударил по рынку в Токмаке Запорожской области, погибли пять жителей и еще 18 человек получили ранения.
- МИД России выразил соболезнования родным и близким погибших и пожелал выздоровления пострадавшим.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. МИД России выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших при ударе ВСУ по рынку в Токмаке Запорожской области и желает выздоровления пострадавшим, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что дрон ВСУ ударил по рынку города, погибли пять жителей и еще 18 человек получили ранения.
"Выражаем глубокие соболезнования родным и близким погибших, желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - говорится в комментарии Захаровой на сайте министерства.