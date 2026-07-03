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МИД выразил соболезнования близким погибших при ударе ВСУ по Токмаку - РИА Новости, 03.07.2026
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16:36 03.07.2026 (обновлено: 16:42 03.07.2026)
МИД выразил соболезнования близким погибших при ударе ВСУ по Токмаку

МИД выразил соболезнования родным погибших при ударе ВСУ по рынку в Токмаке

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дрон ВСУ ударил по рынку в Токмаке Запорожской области, погибли пять жителей и еще 18 человек получили ранения.
  • МИД России выразил соболезнования родным и близким погибших и пожелал выздоровления пострадавшим.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. МИД России выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших при ударе ВСУ по рынку в Токмаке Запорожской области и желает выздоровления пострадавшим, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что дрон ВСУ ударил по рынку города, погибли пять жителей и еще 18 человек получили ранения.
"Выражаем глубокие соболезнования родным и близким погибших, желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - говорится в комментарии Захаровой на сайте министерства.
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