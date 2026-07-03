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"Ростов" сыграл вничью со ставропольским "Динамо" в товарищеском матче - РИА Новости Спорт, 03.07.2026
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Футбол
 
21:33 03.07.2026 (обновлено: 21:34 03.07.2026)
"Ростов" сыграл вничью со ставропольским "Динамо" в товарищеском матче

"Ростов" и ставропольское "Динамо" сыграли вничью в товарищеском матче

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкФутбол. РПЛ. "Ростов" (Ростов-на-Дону) - "Зенит" (Санкт-Петербург)
Футбол. РПЛ. Ростов (Ростов-на-Дону) - Зенит (Санкт-Петербург) - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Футболисты «Ростова» и ставропольского «Динамо» сыграли вничью со счетом 0:0 в товарищеском матче.
  • «Краснодар» дома разгромил «Висту» из Геленджика со счетом 4:0 в товарищеском матче.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Футболисты "Ростова" и ставропольского "Динамо" сыграли вничью в товарищеском матче.
Встреча в Ростове-на-Дону завершилась со счетом 0:0.
В первом матче предстоящего сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) "Ростов" сыграет в гостях с "Оренбургом".
В другом товарищеском матче "Краснодар" дома разгромил "Висту" из Геленджика со счетом 4:0.
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