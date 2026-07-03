"Ростов" сыграл вничью со ставропольским "Динамо" в товарищеском матче

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Футболисты «Ростова» и ставропольского «Динамо» сыграли вничью со счетом 0:0 в товарищеском матче.
- «Краснодар» дома разгромил «Висту» из Геленджика со счетом 4:0 в товарищеском матче.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Футболисты "Ростова" и ставропольского "Динамо" сыграли вничью в товарищеском матче.
Встреча в Ростове-на-Дону завершилась со счетом 0:0.
В первом матче предстоящего сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) "Ростов" сыграет в гостях с "Оренбургом".
В другом товарищеском матче "Краснодар" дома разгромил "Висту" из Геленджика со счетом 4:0.