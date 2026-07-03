Новорожденной девочке в ХМАО дали имя Россия

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В поселке Новоаганск в ХМАО родилась девочка.
- Ее назвали Россией.
- Решение о выборе имени принял глава рода, прадедушка новорожденной.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 июн - РИА Новости. Девочку, родившуюся в поселке Новоаганск в ХМАО в семье представителей малых коренных народов Севера, назвали Россией, такое решение принял глава рода, ее прадедушка, сообщили в пресс-службе администрации Нижневартовского района Югры.
"В поселке Новоаганск в семье Вениамина и Марии Айваседа родилась дочь. Девочке дали имя Россия. В семье уже воспитываются двое сыновей – Кирилл и Глеб. Новорожденная стала третьим ребенком", - говорится в сообщении.
Имя новорожденной выбрали не родители, а прадедушка, глава рода. Семья Айваседа относится к малым коренным народам Севера, где решение старших членов рода имеет решающее значение при выборе имени для ребенка, отметили в администрации.
"Он заранее заявил, что если родится внучка, ее должны назвать Россией. Молодые родители с глубоким уважением отнеслись к слову старшего поколения и исполнили волю мудрого предка", - сообщили в пресс-службе.
Весной сообщалось, что многодетная семья из Башкирии назвала новорожденную дочь Россией, "потому что это красиво и гордо".
В феврале 2024 года в управлении ЗАГС Нижневартовска РИА Новости сообщали, что супружеская пара назвала новорожденного сына Владимир-Путин.