Рейтинг@Mail.ru
Верный выбор России: корпорация Palantir подтвердила правоту Кремля - РИА Новости, 03.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:00 03.07.2026 (обновлено: 08:01 03.07.2026)

Верный выбор России: корпорация Palantir подтвердила правоту Кремля

© Изображение сгенерировано ИИИзображение сгенерировано ИИ
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© Изображение сгенерировано ИИ
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Александр Каменцев
Александр Каменов
Все материалы
Есть одна интересная особенность практически всех дискуссий вокруг искусственного интеллекта. Большинство спорит о том, какая модель умнее, у кого больше контекстное окно или чья нейросеть быстрее пишет код.
Скандально известную и даже в некотором смысле зловещую корпорацию Palantir, кажется, вообще не интересуют эти вопросы.
Искусственный интеллект - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
Ученый рассказал об уязвимости искусственного интеллекта
3 июня, 12:52
Новый манифест компании посвящен другой теме. Он почти не говорит о соревновании моделей. Вместо этого Palantir предлагает рассматривать искусственный интеллект как инфраструктуру, без которой невозможно обеспечить ни экономическую конкурентоспособность, ни национальную безопасность. При этом в центре внимания оказываются не модели, а данные: "Данные — ваше сокровище. Передадите их — и вы рискуете всем".
Базовым и самым главным принципом, которым необходимо руководствоваться в наступившем мире ИИ, для Palantir становится суверенитет: "Ваш ИИ-суверенитет определяет будущее организации. Без суверенитета нет выбора. Откажетесь от него — и решения за вас будут принимать другие. И действовать они будут в своих интересах, а не в ваших".
На протяжении последних лет компании используют ИИ по простой схеме: данные отправляются во внешние облачные сервисы, модель обрабатывает запрос и возвращает результат. Этот подход стал стандартом.
Palantir считает, что именно здесь возникает ключевая стратегическая проблема.
Данные перестают быть обычным корпоративным активом и становятся основой суверенитета. Если критически важная информация постоянно обрабатывается за пределами организации или страны, вместе с удобством возникает зависимость. Неважно, идет ли речь о государственном ведомстве, банке или промышленной компании, — контроль над данными становится частью вопроса независимости.
Именно поэтому новый документ важнее, чем может показаться.
Это уже второй манифест компании за последние месяцы. Весной 2026 года Palantir представила 22 тезиса о технологиях, государстве и роли инженеров, которые тогда многие восприняли как философское заявление о будущем индустрии.
Теперь становится ясно, что это была только первая часть более широкой концепции.
Александр Новак - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
Новак назвал Россию одним из лидеров по внедрению технологий
1 июля, 14:32
Новый документ продолжает ту же линию, но с другим акцентом: если первый манифест объяснял, почему технологии становятся основой силы современных государств, то второй уточняет, что именно необходимо контролировать, чтобы эту силу сохранить.
Ответ компании однозначен: данные, затем вычислительные мощности, модели и инфраструктуру, на которой они работают.
На первый взгляд это может показаться очевидным, однако за этим стоит более глубокая логика.
Palantir предлагает отказаться от представления об ИИ как о сервисе, который можно просто арендовать у внешнего поставщика. Настоящий суверенитет невозможен, если наиболее ценные данные находятся вне собственного контура.
Поэтому в манифесте постоянно подчеркивается необходимость полного контроля над данными — не только юридического, но и технического. Недостаточно заключить контракт с облачным провайдером: важно, чтобы данные, модели и инфраструктура не становились источником внешней зависимости.
Здесь появляется ключевой сдвиг.
Если развить логику манифеста, технологические компании перестают быть просто поставщиками программного обеспечения. Они превращаются в создателей критически важной инфраструктуры, от которой напрямую зависит способность стран и крупных организаций сохранять технологическую независимость.
Государство при этом остается главным политическим субъектом. Но его самостоятельность все сильнее определяется тем, есть ли у него собственные данные, собственная ИИ-инфраструктура и компании, способные ее поддерживать.
В итоге манифест стоит воспринимать не только как документ об искусственном интеллекте.
Речь идет о накоплении преимуществ. Если данные используются внешними системами, организация теряет не только информацию, но и способность формировать собственный интеллектуальный капитал.
По сути, это текст о том, как формируется технологическая зависимость нового типа: через данные, инфраструктуру и алгоритмы, которые в ближайшие годы будут определять устойчивость государств и компаний.
Palantir тем самым меняет и собственное позиционирование. Компания говорит уже не о программном обеспечении, а о роли технологической индустрии как создателя стратегической инфраструктуры XXI века.
И если эта логика окажется верной, главный вопрос ближайшего будущего будет не "Какая модель лучше?", а "Где находятся данные, кто их контролирует и кто получает результат от их использования?".
Президент Ассоциации итальянских предпринимателей (GIM Unimpresa) в России Витторио Торрембини - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
Итальянский эксперт рассказал о перспективах России в области технологий
7 июня, 08:53
 
АналитикаРоссияТехнологииИскусственный интеллект (ИИ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала