Шойгу поздравил Белоруссию с Днем независимости

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сергей Шойгу направил государственному секретарю Совета безопасности Белоруссии Александру Вольфовичу поздравление с Днем независимости республики.
- В поздравительной телеграмме он отметил, что День независимости Белоруссии неразрывно связан с освобождением Минска от фашистских захватчиков.
- Сергей Шойгу подчеркнул, что благодаря союзническим отношениям Россия и Белоруссия справятся со всеми внешними и внутренними угрозами.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Россия и Белоруссия благодаря истинно союзническим отношениям справятся со всеми внешними и внутренними угрозами, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.
Он направил государственному секретарю Совета безопасности Белоруссии Александру Вольфовичу поздравление с Днем независимости республики.
"Этот праздник неразрывно связан с одной из самых героических страниц общей истории наших стран - Днем освобождения города Минска от фашистских захватчиков. Мы свято чтим память тех, кто отстоял наше право жить под мирным небом и строить свое будущее", - отметил Шойгу в поздравительной телеграмме, текст которой привела пресс-служба аппарата Совбеза РФ.
Секретарь СБ РФ добавил, что в нынешнее непростое время Россия и Белоруссия вновь вместе противостоят неонацизму.
"Убежден, что благодаря истинно союзническим отношениям мы справимся со всеми внешними и внутренними угрозами", - подчеркнул Шойгу.