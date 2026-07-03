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Шойгу поздравил Белоруссию с Днем независимости - РИА Новости, 03.07.2026
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16:02 03.07.2026
Шойгу поздравил Белоруссию с Днем независимости

Шойгу: Россия и Белоруссия справятся со всеми внешними и внутренними угрозами

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСергей Шойгу
Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сергей Шойгу направил государственному секретарю Совета безопасности Белоруссии Александру Вольфовичу поздравление с Днем независимости республики.
  • В поздравительной телеграмме он отметил, что День независимости Белоруссии неразрывно связан с освобождением Минска от фашистских захватчиков.
  • Сергей Шойгу подчеркнул, что благодаря союзническим отношениям Россия и Белоруссия справятся со всеми внешними и внутренними угрозами.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Россия и Белоруссия благодаря истинно союзническим отношениям справятся со всеми внешними и внутренними угрозами, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.
Он направил государственному секретарю Совета безопасности Белоруссии Александру Вольфовичу поздравление с Днем независимости республики.
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"Этот праздник неразрывно связан с одной из самых героических страниц общей истории наших стран - Днем освобождения города Минска от фашистских захватчиков. Мы свято чтим память тех, кто отстоял наше право жить под мирным небом и строить свое будущее", - отметил Шойгу в поздравительной телеграмме, текст которой привела пресс-служба аппарата Совбеза РФ.
Секретарь СБ РФ добавил, что в нынешнее непростое время Россия и Белоруссия вновь вместе противостоят неонацизму.
"Убежден, что благодаря истинно союзническим отношениям мы справимся со всеми внешними и внутренними угрозами", - подчеркнул Шойгу.
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