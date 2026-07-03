Шойгу поздравил Белоруссию с Днем независимости

"Этот праздник неразрывно связан с одной из самых героических страниц общей истории наших стран - Днем освобождения города Минска от фашистских захватчиков. Мы свято чтим память тех, кто отстоял наше право жить под мирным небом и строить свое будущее", - отметил Шойгу в поздравительной телеграмме, текст которой привела пресс-служба аппарата Совбеза РФ.