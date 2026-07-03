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Россия вдвое увеличила ввоз одежды из Турции - РИА Новости, 03.07.2026
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06:31 03.07.2026
Россия вдвое увеличила ввоз одежды из Турции

Россия в мае увеличила импорт одежды из Турции почти до 30 миллионов долларов

© РИА Новости / Александр Юрьев | Перейти в медиабанкВид на Анкару
Вид на Анкару - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© РИА Новости / Александр Юрьев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В мае текущего года Россия увеличила импорт одежды из Турции в 1,7 раза в годовом выражении — до 29,8 миллиона долларов.
  • Наибольший спрос у российских импортеров был на брючные костюмы для мужчин и женщин (почти 9 миллионов долларов) и футболки (около 6 миллионов долларов).
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Россия в мае вдвое в годовом выражении увеличила импорт одежды из Турции - почти до 30 миллионов долларов, подсчитало РИА Новости по данным турецкой статслужбы.
Так, в мае текущего года российские компании ввезли одежду из Турции на 29,8 миллиона долларов, тогда как годом ранее импорт достигал 17,3 миллиона долларов. Таким образом, сумма закупок подскочила в 1,7 раза в годовом выражении.
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Больше всего Россия покупала у Турции различные брючные костюмы для мужчин и женщин, на них пришлось почти 9 миллионов долларов. Примерно на 6 миллионов долларов было ввезено футболок.
Помимо этого, большим спросом у российских импортеров пользуются рубашки и блейзеры из Турции (примерно 4 миллиона долларов), а также свитеры, пуловеры, кардиганы и жилеты (около 2 миллионов долларов).
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