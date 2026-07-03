Россия вдвое увеличила ввоз одежды из Турции

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Россия в мае вдвое в годовом выражении увеличила импорт одежды из Турции - почти до 30 миллионов долларов, подсчитало РИА Новости по данным турецкой статслужбы.

Помимо этого, большим спросом у российских импортеров пользуются рубашки и блейзеры из Турции (примерно 4 миллиона долларов), а также свитеры, пуловеры, кардиганы и жилеты (около 2 миллионов долларов).