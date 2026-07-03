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В России появилась новая профессия, связанная с ИИ - РИА Новости, 03.07.2026
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04:30 03.07.2026 (обновлено: 09:49 03.07.2026)
В России появилась новая профессия, связанная с ИИ

В России начали нанимать первых менеджеров по продвижению в нейросетях

© Depositphotos.com / sdecoretНейросеть
Нейросеть - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© Depositphotos.com / sdecoret
Нейросеть. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В России открыто более 100 вакансий для руководителей и менеджеров по продвижению в нейросетях.
  • Главная задача таких специалистов — разработка и реализация стратегий продвижения бренда и продуктов компании в нейросетях, чтобы они были среди источников, на которые опирается нейросеть при формировании ответа.
  • На российском рынке уже работает как минимум 10 агентств, предлагающих крупному бизнесу продвижение в нейросетях, причем максимальная стоимость таких услуг может достигать 1–2 миллионов рублей в месяц.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Компании в России начали нанимать первых руководителей и менеджеров по продвижению в нейросетях - уже открыто более 100 таких вакансий, рассказал РИА Новости руководитель направления социальных медиа в MWS AI (входит в МТС Web Services) Алексей Макеенко.
"Российские компании начали нанимать руководителей или менеджеров по продвижению в нейросетях. В настоящий момент уже открыто более 100 таких вакансий. Главная задача такого специалиста – разработка и реализация стратегий продвижения бренда и продуктов компании в нейросетях", - сообщил он.
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По словам Макеенко, под продвижением в нейросетях специалисты понимают, прежде всего, видимость бренда в ответах ИИ–поисковиков и чат–ботов - ChatGPT, Claude, Perplexity, DeepSeek, "Гигачат" и других.
В отличие от классической поисковой выдачи, где пользователь видит список ссылок и сам выбирает источник, ИИ–поиск формирует готовый ответ на основе нескольких источников и часто не показывает их пользователю напрямую.
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"Поэтому для бренда важно не просто попасть в выдачу, а оказаться среди источников, на которые опирается нейросеть при формировании ответа – для этого специалисты работают над структурой контента, его цитируемостью и упоминаемостью на авторитетных площадках. Одно из направлений – подготовка отдельного контента под ответы нейросетей", – объяснил эксперт.
Макеенко также отметил, что на российском рынке уже работает как минимум 10 агентств, которые предлагают крупному бизнесу продвижение в нейросетях, причем максимальная стоимость таких услуг может доходить до 1-2 миллионов рублей в месяц.
По его словам, главным риском переориентации контента на ИИ является возможность манипуляции таким контентом: "Сейчас нейросети все чаще опираются на контент, который сами же нейросети и создали. Получается замкнутый круг, когда ИИ генерирует ответ, этот ответ превращается в статью, статья попадает в выдачу, а следующая модель уже учится на ней".
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