Краткий пересказ от РИА ИИ В России открыто более 100 вакансий для руководителей и менеджеров по продвижению в нейросетях.

Главная задача таких специалистов — разработка и реализация стратегий продвижения бренда и продуктов компании в нейросетях, чтобы они были среди источников, на которые опирается нейросеть при формировании ответа.

На российском рынке уже работает как минимум 10 агентств, предлагающих крупному бизнесу продвижение в нейросетях, причем максимальная стоимость таких услуг может достигать 1–2 миллионов рублей в месяц.

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Компании в России начали нанимать первых руководителей и менеджеров по продвижению в нейросетях - уже открыто более 100 таких вакансий, рассказал РИА Новости руководитель направления социальных медиа в MWS AI (входит в МТС Web Services) Алексей Макеенко.

"Российские компании начали нанимать руководителей или менеджеров по продвижению в нейросетях. В настоящий момент уже открыто более 100 таких вакансий. Главная задача такого специалиста – разработка и реализация стратегий продвижения бренда и продуктов компании в нейросетях", - сообщил он.

По словам Макеенко, под продвижением в нейросетях специалисты понимают, прежде всего, видимость бренда в ответах ИИ–поисковиков и чат–ботов - ChatGPT, Claude, Perplexity, DeepSeek, "Гигачат" и других.

В отличие от классической поисковой выдачи, где пользователь видит список ссылок и сам выбирает источник, ИИ–поиск формирует готовый ответ на основе нескольких источников и часто не показывает их пользователю напрямую.

« "Поэтому для бренда важно не просто попасть в выдачу, а оказаться среди источников, на которые опирается нейросеть при формировании ответа – для этого специалисты работают над структурой контента, его цитируемостью и упоминаемостью на авторитетных площадках. Одно из направлений – подготовка отдельного контента под ответы нейросетей", – объяснил эксперт.

Макеенко также отметил, что на российском рынке уже работает как минимум 10 агентств, которые предлагают крупному бизнесу продвижение в нейросетях, причем максимальная стоимость таких услуг может доходить до 1-2 миллионов рублей в месяц.