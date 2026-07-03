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Роспотребнадзор предупредил россиян об опасности лихорадки денге на Бали - РИА Новости, 03.07.2026
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14:34 03.07.2026
Роспотребнадзор предупредил россиян об опасности лихорадки денге на Бали

Роспотребнадзор: под видом гриппа может скрываться лихорадка денге

© РИА Новости / Ирина Засыпкина | Перейти в медиабанкПустой пляж в Куте на острове Бали в Индонезии
Пустой пляж в Куте на острове Бали в Индонезии - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© РИА Новости / Ирина Засыпкина
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Пустой пляж в Куте на острове Бали в Индонезии. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Под маской гриппа на Бали может скрываться лихорадка денге, сообщили в Роспотребнадзоре.
  • С начала 2026 года в Индонезии зарегистрировано более 34 тысяч случаев лихорадки денге, 81 — с летальным исходом.
  • Пик циркуляции гриппа на Бали был пройден в начале июня, однако сейчас отмечается сезонный подъем, добавили в Роспотребнадзоре.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Лихорадка денге может скрываться на Бали под видом гриппа, поэтому по возвращению в РФ гражданин должен следить за самочувствием, сообщил Роспотребнадзор в своем канале на платформе "Макс".
Ранее в Telegram-канале Baza появилась информация о том, что десятки российских туристов и релокантов заявили о заражении гонконгским гриппом на Бали. Уточнялось, что заболевшие переносят вирус даже тяжелее ковида.
"Важное предупреждение: под "маской" гриппа на Бали может скрываться лихорадка денге. Начальные стадии лихорадки денге практически неотличимы от гриппа: высокая температура, сильная головная боль, ломота в теле, тошнота. С начала 2026 года в Индонезии зарегистрировано более 34 тысяч случаев лихорадки денге, 81 – с летальным исходом", - говорится в сообщении.
В Роспотребнадзоре добавили, что пик циркуляции гриппа на Бали был пройден в начале июня, однако сейчас отмечается сезонный подъем.
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БалиРоссияИндонезияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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