Роспотребнадзор предупредил россиян об опасности лихорадки денге на Бали

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Под маской гриппа на Бали может скрываться лихорадка денге, сообщили в Роспотребнадзоре.
- С начала 2026 года в Индонезии зарегистрировано более 34 тысяч случаев лихорадки денге, 81 — с летальным исходом.
- Пик циркуляции гриппа на Бали был пройден в начале июня, однако сейчас отмечается сезонный подъем, добавили в Роспотребнадзоре.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Лихорадка денге может скрываться на Бали под видом гриппа, поэтому по возвращению в РФ гражданин должен следить за самочувствием, сообщил Роспотребнадзор в своем канале на платформе "Макс".
Ранее в Telegram-канале Baza появилась информация о том, что десятки российских туристов и релокантов заявили о заражении гонконгским гриппом на Бали. Уточнялось, что заболевшие переносят вирус даже тяжелее ковида.
"Важное предупреждение: под "маской" гриппа на Бали может скрываться лихорадка денге. Начальные стадии лихорадки денге практически неотличимы от гриппа: высокая температура, сильная головная боль, ломота в теле, тошнота. С начала 2026 года в Индонезии зарегистрировано более 34 тысяч случаев лихорадки денге, 81 – с летальным исходом", - говорится в сообщении.
В Роспотребнадзоре добавили, что пик циркуляции гриппа на Бали был пройден в начале июня, однако сейчас отмечается сезонный подъем.
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3 декабря 2025, 14:06