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В Роспотребнадзоре посоветовали не пить напитки со льдом в кафе за границей - РИА Новости, 03.07.2026
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Туризм
 
01:34 03.07.2026 (обновлено: 01:54 03.07.2026)
В Роспотребнадзоре посоветовали не пить напитки со льдом в кафе за границей

Роспотребнадзор: во льду в кафе за границей могут быть возбудители инфекций

CC BY 4.0 / Vyacheslav Argenberg / Лимонад со льдом
Лимонад со льдом - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
CC BY 4.0 / Vyacheslav Argenberg /
Лимонад со льдом. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Наталья Пшеничная из Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора рекомендует россиянам за границей не использовать лед из воды неизвестного происхождения в местных кафе.
  • Употребление некачественной воды и льда может привести к заражению гепатитом, полиомиелитом, холерой, бруцеллезом и другими инфекциями.
  • Рекомендуется пить только кипяченую или бутилированную воду, а также использовать ее для гигиенических процедур.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Россиянам за границей не стоит при посещении местных кафе использовать лед, приготовленный из воды неизвестного происхождения, так как в ней могут находиться возбудители инфекций, отметила в беседе с РИА Новости заместитель директора по клинико-аналитической работе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
"При посещении местных кафе никогда не используйте лед, приготовленный из воды неизвестного происхождения. Лед часто делают из сырой - некипяченой и не бутилированной воды, в которой могут находиться возбудители инфекций", - сказала Пшеничная.
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Она добавила, что при малейших сомнениях лучше выбрать напиток безо льда.
"Но если лед все-таки необходим, можно попросить сделать его из воды, в безопасности которой вы уверены", - посоветовала Пшеничная.
По ее словам, употребление некачественной воды, а также льда, особенно в жарких странах, может привести к заражению гепатитом, полиомиелитом, холерой, бруцеллезом и другими инфекциями.
"Во время отдыха за рубежом рекомендуется пить только ту воду, в безопасности которой вы уверены, – кипяченую, бутилированную. Желательно использовать безопасную воду не только для питья, но и для умывания, чистки зубов, других гигиенических процедур", - заключила Пшеничная.
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