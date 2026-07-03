В Роспотребнадзоре посоветовали не пить напитки со льдом в кафе за границей

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Наталья Пшеничная из Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора рекомендует россиянам за границей не использовать лед из воды неизвестного происхождения в местных кафе.
- Употребление некачественной воды и льда может привести к заражению гепатитом, полиомиелитом, холерой, бруцеллезом и другими инфекциями.
- Рекомендуется пить только кипяченую или бутилированную воду, а также использовать ее для гигиенических процедур.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Россиянам за границей не стоит при посещении местных кафе использовать лед, приготовленный из воды неизвестного происхождения, так как в ней могут находиться возбудители инфекций, отметила в беседе с РИА Новости заместитель директора по клинико-аналитической работе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
"При посещении местных кафе никогда не используйте лед, приготовленный из воды неизвестного происхождения. Лед часто делают из сырой - некипяченой и не бутилированной воды, в которой могут находиться возбудители инфекций", - сказала Пшеничная.
Она добавила, что при малейших сомнениях лучше выбрать напиток безо льда.
"Но если лед все-таки необходим, можно попросить сделать его из воды, в безопасности которой вы уверены", - посоветовала Пшеничная.
По ее словам, употребление некачественной воды, а также льда, особенно в жарких странах, может привести к заражению гепатитом, полиомиелитом, холерой, бруцеллезом и другими инфекциями.
"Во время отдыха за рубежом рекомендуется пить только ту воду, в безопасности которой вы уверены, – кипяченую, бутилированную. Желательно использовать безопасную воду не только для питья, но и для умывания, чистки зубов, других гигиенических процедур", - заключила Пшеничная.