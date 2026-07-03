Краткий пересказ от РИА ИИ
- Аэропорт Домодедово обслуживает рейсы по согласованию с соответствующими органами из-за временных ограничений.
- Возможны корректировки в расписании рейсов.
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Аэропорт Домодедово обслуживает рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений, сообщила Росавиация.
"Аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани. Возможны корректировки в расписании рейсов. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов", — говорится в сообщении.
Отмечается, что статус рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропорта.
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