Роналду поприветствовал болельщиков с балкона отеля после победы на ЧМ-2026

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сборная Португалии обыграла команду Хорватии со счетом 2:1 и вышла в 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2026 года.
- Криштиану Роналду, вышедший в стартовом составе, провел на поле 81 минуту и забил гол с пенальти, став самым возрастным футболистом, сыгравшим в плей-офф чемпионата мира.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Пятикратный обладатель "Золотого мяча" Криштиану Роналду после победы сборной Португалии над командой Хорватии на чемпионате мира по футболу 2026 года поприветствовал толпу болельщиков с балкона отеля в Торонто, сообщает Record.
В ночь на пятницу по московскому времени сборная Португалии в Торонто обыграла команду Хорватии со счетом 2:1 и вышла в 1/8 финала турнира. 41-летний Роналду вышел в стартовом составе и провел на поле 81 минуту, отметившись голом с пенальти на 68-й минуте. Он стал самым возрастным футболистом в истории, сыгравшим в плей-офф чемпионата мира.
03 июля 2026 • начало в 02:00
Завершен
68’ • Криштиану Роналду (П)
90’ • Гонсалу Рамуш
53’ • Иван Перишич
По прибытии в отель национальную команду Португалии встретила толпа болельщиков.
В 1/8 финала сборная Португалии сыграет с командой Испании. Встреча пройдет 6 июля в Далласе.