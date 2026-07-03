Роналду поприветствовал болельщиков с балкона отеля после победы на ЧМ-2026

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Пятикратный обладатель "Золотого мяча" Криштиану Роналду после победы сборной Португалии над командой Хорватии на чемпионате мира по футболу 2026 года поприветствовал толпу болельщиков с балкона отеля в Торонто, сообщает Record.