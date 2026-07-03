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Роналду поприветствовал болельщиков с балкона отеля после победы на ЧМ-2026 - РИА Новости Спорт, 03.07.2026
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Футбол
 
10:39 03.07.2026
Роналду поприветствовал болельщиков с балкона отеля после победы на ЧМ-2026

Роналду после победы над хорватами поприветствовал толпу болельщиков с балкона

© REUTERS / Mike SegarКриштиану Роналду
Криштиану Роналду - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© REUTERS / Mike Segar
Криштиану Роналду
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сборная Португалии обыграла команду Хорватии со счетом 2:1 и вышла в 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2026 года.
  • Криштиану Роналду, вышедший в стартовом составе, провел на поле 81 минуту и забил гол с пенальти, став самым возрастным футболистом, сыгравшим в плей-офф чемпионата мира.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Пятикратный обладатель "Золотого мяча" Криштиану Роналду после победы сборной Португалии над командой Хорватии на чемпионате мира по футболу 2026 года поприветствовал толпу болельщиков с балкона отеля в Торонто, сообщает Record.
В ночь на пятницу по московскому времени сборная Португалии в Торонто обыграла команду Хорватии со счетом 2:1 и вышла в 1/8 финала турнира. 41-летний Роналду вышел в стартовом составе и провел на поле 81 минуту, отметившись голом с пенальти на 68-й минуте. Он стал самым возрастным футболистом в истории, сыгравшим в плей-офф чемпионата мира.
ЧМ по футболу 2026
03 июля 2026 • начало в 02:00
Завершен
Португалия
2 : 1
Хорватия
68‎’‎ • Криштиану Роналду (П)
90‎’‎ • Гонсалу Рамуш
(Рафаэл Леау)
53‎’‎ • Иван Перишич
Календарь Турнирная таблица История встреч
По прибытии в отель национальную команду Португалии встретила толпа болельщиков.
В 1/8 финала сборная Португалии сыграет с командой Испании. Встреча пройдет 6 июля в Далласе.
Криштиану Роналду - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
Роналду опроверг слова о завершении карьеры в сборной Португалии после ЧМ
Вчера, 08:16
 
ФутболСпортПортугалияХорватияТоронтоЧМ по футболу 2026Криштиану Роналду
 
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