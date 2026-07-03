Разметку более 1,5 тысячи переходов восстановили на регдорогах Подмосковья

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Специалисты обновили разметку более 1,5 тысячи пешеходных переходов в Подмосковье с начала работ по летнему содержанию, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

"Всего с начала работ по летнему содержанию специалисты "Мосавтодора" обновили разметку более 1,5 тысячи пешеходных переходов и более 4,5 тысячи километров линейной разметки на региональных дорогах Подмосковья", — отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Марат Сибатулин, его слова приводит пресс-служба.

Наибольший объем работ по восстановлению линейной разметки провели в Егорьевском региональном управлении автомобильными дорогами (РУАД) №5 — на дорогах в Воскресенске, Егорьевске, Коломне, Шатуре и Орехово-Зуевском округе обновили более 1 тысячи километров.

Кроме того, больше всего пешеходных переходов восстановили на дорогах Домодедовского РУАД №4 в Домодедове, Ленинском, Подольске, Серпухове, Ступине и Чехове — около 390 переходов.