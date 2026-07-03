"Радио Судного дня" передало два сигнала за день

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Радиостанция УВБ-76, известная как "Радиостанция Судного дня", передала сообщения "Герцотютя" и "Смоковный".
- Сигналы были зафиксированы в пятницу в 19:56 мск.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Первые сообщения за день "Герцотютя" и "Смоковный" зафиксировали в пятницу в эфире радиостанции УВБ-76, также известной как "Радиостанция Судного дня".
Сигнал имел двойное сообщение "Герцотютя" и "Смоковный", который зафиксировали в пятницу в 19.56 мск, говорится в Telegram-канале "УВБ-76 логи", где публикуются все сигналы и сообщения радиостанции.
УВБ-76 - военная радиостанция, которую создали в 1970-х годах. С того времени она транслирует короткий жужжащий сигнал, поэтому ее иногда называют "Жужжалкой".