ПВО уничтожила еще пять беспилотников над Тульской областью

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В небе над Тульской областью уничтожили еще пять беспилотников.
- По предварительной информации, повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано.
ТУЛА, 3 июл – РИА Новости. Еще пять беспилотников уничтожили в небе над Тульской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.
"Еще пять украинских беспилотников уничтожены подразделениями ПВО Минобороны России. Пострадавших нет. По предварительной информации, повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано", - написал Миляев в канале на платформе "Макс".
Ранее Миляев сообщал об уничтожении 22 украинских БПЛА над территорией региона. Во всех ситуациях удалось избежать пострадавших и повреждений инфраструктуры.
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