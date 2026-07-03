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ПВО уничтожила еще пять беспилотников над Тульской областью - РИА Новости, 03.07.2026
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Специальная военная операция на Украине
 
17:00 03.07.2026
ПВО уничтожила еще пять беспилотников над Тульской областью

ПВО уничтожила еще пять беспилотников над Тульской областью, пострадавших нет

© РИА Новости / Михаил Фомичев | Перейти в медиабанкКомандный пункт управления учений войск ПВО
Командный пункт управления учений войск ПВО - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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Командный пункт управления учений войск ПВО. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В небе над Тульской областью уничтожили еще пять беспилотников.
  • По предварительной информации, повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано.
ТУЛА, 3 июл – РИА Новости. Еще пять беспилотников уничтожили в небе над Тульской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.
"Еще пять украинских беспилотников уничтожены подразделениями ПВО Минобороны России. Пострадавших нет. По предварительной информации, повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано", - написал Миляев в канале на платформе "Макс".
Ранее Миляев сообщал об уничтожении 22 украинских БПЛА над территорией региона. Во всех ситуациях удалось избежать пострадавших и повреждений инфраструктуры.
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Специальная военная операция на УкраинеТульская областьДмитрий Миляев
 
 
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