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Силы ПВО сбили 72 управляемые авиабомбы и 3871 БПЛА за неделю - РИА Новости, 03.07.2026
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12:20 03.07.2026 (обновлено: 12:34 03.07.2026)
Силы ПВО сбили 72 управляемые авиабомбы и 3871 БПЛА за неделю

МО РФ: силы ПВО сбили 72 управляемые авиабомбы и 3871 БПЛА за неделю

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПункт воздушного наблюдения на Краснолиманском направлении СВО
Пункт воздушного наблюдения на Краснолиманском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Пункт воздушного наблюдения на Краснолиманском направлении СВО. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • За неделю средства ПВО России сбили 72 управляемые авиабомбы, три ракеты «Фламинго» и 3871 БПЛА самолетного типа.
  • С начала специальной военной операции уничтожены 673 самолета и 284 вертолета.
  • Также с начала специальной военной операции поражены 173 520 беспилотных летательных аппаратов и 30 014 танков и других боевых бронированных машин.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Силы и средства ПВО России сбили за неделю 72 управляемые авиабомбы, три ракеты "Фламинго", 3871 БПЛА самолетного типа, сообщило в пятницу Минобороны РФ
"Средствами противовоздушной обороны сбиты 72 управляемые авиационные бомбы, оперативно-тактическая ракета большой дальности, три крылатые ракеты большой дальности "Фламинго", реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 3871 беспилотный летательный аппарат самолетного типа", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 673 самолета, 284 вертолета, 173 520 беспилотных летательных аппаратов, 664 зенитных ракетных комплекса, 30 014 танков и других боевых бронированных машин, 1751 боевая машина реактивных систем залпового огня, 35 624 орудия полевой артиллерии и минометов, 65 543 единицы специальной военной автомобильной техники.
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