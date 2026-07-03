Силы ПВО сбили 72 управляемые авиабомбы и 3871 БПЛА за неделю

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Силы и средства ПВО России сбили за неделю 72 управляемые авиабомбы, три ракеты "Фламинго", 3871 БПЛА самолетного типа, сообщило в пятницу Минобороны РФ

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 673 самолета, 284 вертолета, 173 520 беспилотных летательных аппаратов, 664 зенитных ракетных комплекса, 30 014 танков и других боевых бронированных машин, 1751 боевая машина реактивных систем залпового огня, 35 624 орудия полевой артиллерии и минометов, 65 543 единицы специальной военной автомобильной техники.