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ВС России уничтожили пункты временной дислокации ВСУ в Красном Лимане - РИА Новости, 03.07.2026
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13:20 03.07.2026 (обновлено: 13:47 03.07.2026)
ВС России уничтожили пункты временной дислокации ВСУ в Красном Лимане

МО: ВКС России уничтожили пункты временной дислокации ВСУ в Красном Лимане

© Минобороны России/RTРоссийская авиация разбомбила пункты временной дислокации ВСУ в Алексеево-Дружковке и Красном Лимане в ДНР
Российская авиация разбомбила пункты временной дислокации ВСУ в Алексеево-Дружковке и Красном Лимане в ДНР - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© Минобороны России/RT
Российская авиация разбомбила пункты временной дислокации ВСУ в Алексеево-Дружковке и Красном Лимане в ДНР
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Авиация ВКС России уничтожила бомбами с УМПК пункты временной дислокации ВСУ в Алексеево-Дружковке и Красном Лимане.
  • В результате атаки обе цели поражены, противник понес значительные потери в живой силе.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Авиация ВКС России уничтожила бомбами с УМПК пункты временной дислокации ВСУ в Алексеево-Дружковке и Красном Лимане, сообщили в Минобороны РФ.
«
"Авиация ВКС уничтожила бомбами с УМПК пункты временной дислокации ВСУ в Алексеево-Дружковке и Красном Лимане", - говорится в сообщении.
Отмечается, что осколочно-фугасными авиабомбами с универсальными модулями планирования и коррекции нанесены удары по пунктам временной дислокации 100-й отдельной мотострелковой бригады ВСУ в Алексеево-Дружковке в ДНР и 120-й отдельной бригады теробороны в районе Красного Лимана.
"В результате атаки обе цели поражены. Противник понес значительные потери в живой силе", - добавили в МО РФ.
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