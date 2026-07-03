ВС России уничтожили пункты временной дислокации ВСУ в Красном Лимане

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Авиация ВКС России уничтожила бомбами с УМПК пункты временной дислокации ВСУ в Алексеево-Дружковке и Красном Лимане.
- В результате атаки обе цели поражены, противник понес значительные потери в живой силе.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Авиация ВКС России уничтожила бомбами с УМПК пункты временной дислокации ВСУ в Алексеево-Дружковке и Красном Лимане, сообщили в Минобороны РФ.
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"Авиация ВКС уничтожила бомбами с УМПК пункты временной дислокации ВСУ в Алексеево-Дружковке и Красном Лимане", - говорится в сообщении.
"В результате атаки обе цели поражены. Противник понес значительные потери в живой силе", - добавили в МО РФ.