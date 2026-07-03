"Ак Барс" совместно с "ГАЗ" создают плавучие электростанции на СПГ

Краткий пересказ от РИА ИИ Судостроительная корпорация «Ак Барс» совместно с ГК «ГАЗ» работает над созданием плавучих электростанций на сжиженном природном газе (СПГ).

У корпорации «Ак Барс» уже есть опыт создания судов, работающих на СПГ, — в 2021 году было передано заказчику речное пассажирское судно «Чайка» проекта 03622.

«Ак Барс» и ГК «ГАЗ» предложили создание несамоходных плавучих платформ на СПГ мощностью до 20 МВт как альтернативу плавучим атомным электростанциям «Росатома».

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости, Сергей Сафронов. Судостроительная корпорация "Ак Барс" совместно с ГК "ГАЗ" работает над созданием плавучих электростанций на сжиженном природном газе (СПГ), сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор корпорации Ренат Мистахов.

"Мы начали работу над проектом создания плавучих электростанций, которые работают на генераторах на сжиженном газе", - сказал Мистахов

При этом он напомнил, что у корпорации уже есть опыт создания судов, работающих на СПГ. В 2021 году "Ак Барс" передал заказчику инновационный теплоход на СПГ "Чайка" проекта 03622. Это первое построенное в России речное пассажирское судно, работающее на сжиженном природном газе.

Мистахов также отметил, что и "Росатом" сделал упор на создание плавучих атомных электростанций.

"Но у "Росатома" избыточная мощность. Мы с ГК "ГАЗ" предложили альтернативу – создание несамоходных плавучих платформ, которые будут работать на сжиженном газе, мощность которых будет зависеть от потребностей заказчика, то есть до 20 МВт", - сказал гендиректор.