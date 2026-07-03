Рейтинг@Mail.ru
"Ак Барс" совместно с "ГАЗ" создают плавучие электростанции на СПГ - РИА Новости, 03.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:06 03.07.2026
"Ак Барс" совместно с "ГАЗ" создают плавучие электростанции на СПГ

«Ак Барс» и «ГАЗ» работают над созданием плавучих электростанций на СПГ

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкГенеральный директор судостроительной корпорации "Ак Барс" Ренат Мистахов
Генеральный директор судостроительной корпорации Ак Барс Ренат Мистахов - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Генеральный директор судостроительной корпорации "Ак Барс" Ренат Мистахов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Судостроительная корпорация «Ак Барс» совместно с ГК «ГАЗ» работает над созданием плавучих электростанций на сжиженном природном газе (СПГ).
  • У корпорации «Ак Барс» уже есть опыт создания судов, работающих на СПГ, — в 2021 году было передано заказчику речное пассажирское судно «Чайка» проекта 03622.
  • «Ак Барс» и ГК «ГАЗ» предложили создание несамоходных плавучих платформ на СПГ мощностью до 20 МВт как альтернативу плавучим атомным электростанциям «Росатома».
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости, Сергей Сафронов. Судостроительная корпорация "Ак Барс" совместно с ГК "ГАЗ" работает над созданием плавучих электростанций на сжиженном природном газе (СПГ), сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор корпорации Ренат Мистахов.
"Мы начали работу над проектом создания плавучих электростанций, которые работают на генераторах на сжиженном газе", - сказал Мистахов.
Молочная ферма в Оренбургской области - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
Судостроители "Ак Барса" придумали, как доить одновременно до ста коров
Вчера, 02:31
При этом он напомнил, что у корпорации уже есть опыт создания судов, работающих на СПГ. В 2021 году "Ак Барс" передал заказчику инновационный теплоход на СПГ "Чайка" проекта 03622. Это первое построенное в России речное пассажирское судно, работающее на сжиженном природном газе.
Мистахов также отметил, что и "Росатом" сделал упор на создание плавучих атомных электростанций.
"Но у "Росатома" избыточная мощность. Мы с ГК "ГАЗ" предложили альтернативу – создание несамоходных плавучих платформ, которые будут работать на сжиженном газе, мощность которых будет зависеть от потребностей заказчика, то есть до 20 МВт", - сказал гендиректор.
"Мы всех единомышленников в этом проекте объединили и подписали отдельное соглашение: будем предлагать заказчику, в том числе государству, использование плавучих электростанций на СПГ", - добавил Мистахов.
Генеральный директор судостроительной корпорации Ак Барс Ренат Мистахов - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
"Ак Барс" увеличивает выпуск гражданской продукции, заявил глава корпорации
1 июля, 03:45
 
ЭкономикаРоссияРенат МистаховГруппа ГАЗГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала