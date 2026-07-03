Прокуратура контролирует расследование убийства девочки под Петербургом

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Городская прокуратура контролирует расследование уголовного дела об убийстве 12-летней девочки, тело которой было обнаружено в лесополосе Тосненского района Ленинградской области с признаками насильственной смерти, сообщило ведомство.