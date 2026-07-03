Прокуратура контролирует расследование убийства девочки под Петербургом

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Тело 12-летней девочки с признаками насильственной смерти обнаружено в лесополосе Тосненского района Ленинградской области.
- Городская прокуратура контролирует ход и результаты расследования.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Городская прокуратура контролирует расследование уголовного дела об убийстве 12-летней девочки, тело которой было обнаружено в лесополосе Тосненского района Ленинградской области с признаками насильственной смерти, сообщило ведомство.
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"По поручению прокурора Ленинградской области Петра Забурко Тосненской городской прокуратурой поставлен на контроль ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного по факту убийства девочки", - сообщается в Telegram-канале прокуратуры Ленинградской области.
Местонахождение девочки было неизвестно со 2 июля, в тот день она ушла с участка в СНТ "Захожье-5" в Тосненском районе и не вернулась. Как сообщил СК РФ в пятницу, тело девочки было обнаружено в лесополосе в Ленинградской области с признаками насильственной смерти. Подозреваемый в убийстве устанавливается.