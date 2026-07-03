Прокуратура обжаловала условный приговор блогеру Митрошиной

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Прокуратура подала апелляционную жалобу на приговор блогеру Александре Митрошиной.
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Прокуратура подала апелляционную жалобу на приговор блогеру Александре Митрошиной, которую суд приговорил к трем годам лишения свободы условно за легализацию денег, сообщили РИА Новости в пресс-службе Тверского районного суда.
"Прокуратура подала апелляционную жалобу на приговор Митрошиной", — сказал собеседник агентства.
Суд приговорил блогера Митрошину к условному сроку
18 июня, 12:59
В пресс-службе уточнили, что сама осужденная и ее защита пока не обжаловали решение.
Тверской районный суд 18 июня признал Митрошину виновной в легализации денежных средств в особо крупном размере и назначил ей три года условно с испытательным сроком три года, а также штраф в размере 900 тысяч рублей. Суд также постановил конфисковать в доход государства имущество блогера на сумму 115 миллионов рублей.
По версии следствия, имея задолженность перед налоговой, Митрошина в 2021 году приобрела элитную квартиру на Большой Дмитровке в центре Москвы, а также недвижимость на Краснопресненской набережной, пытаясь придать легальный вид деньгам, полученным в результате уклонения от уплаты налогов.
Гособвинение настаивало на реальном лишении свободы — три года колонии общего режима. Защита просила оправдать блогера.
Апелляционная жалоба будет рассмотрена Московским городским судом в установленном порядке.