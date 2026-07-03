Прокуратура обжаловала условный приговор блогеру Митрошиной

В пресс-службе уточнили, что сама осужденная и ее защита пока не обжаловали решение.

Тверской районный суд 18 июня признал Митрошину виновной в легализации денежных средств в особо крупном размере и назначил ей три года условно с испытательным сроком три года, а также штраф в размере 900 тысяч рублей. Суд также постановил конфисковать в доход государства имущество блогера на сумму 115 миллионов рублей.