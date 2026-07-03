Прокуратура потребовала завести дело на экс-депутата Госдумы Гудкова*

Краткий пересказ от РИА ИИ Прокуратура Москвы требует завести уголовное дело об уклонении от исполнения обязанностей иноагента на бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова*.

Он был дважды подвергнут административному наказанию за нарушение порядка деятельности иноагента, но продолжил распространять сообщения в соцсети без соответствующей плашки.

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Прокуратура Москвы требует завести уголовное дело об уклонении от исполнения обязанностей иноагента на бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова*.

Прокуратура Москвы установила, что 46-летний Гудков * был дважды подвергнут административному наказанию за нарушение порядка деятельности иноагента, однако с февраля продолжил распространять сообщения и материалы в соцсети без соответствующей плашки.

"Материалы прокурорской проверки направлены в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании Гудкова* по части 2 статьи 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах)", - говорится в сообщении в официальном канале прокуратуры на платформе "Макс".

Отмечается, что результаты рассмотрения материалов проверки находятся на контроле в надзорном ведомстве столицы.

Минюст РФ в феврале 2023 года внес Гудкова* в реестр иноагентов, а в ноябре 2025 года он был внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ.