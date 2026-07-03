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Прокуратура потребовала завести дело на экс-депутата Госдумы Гудкова* - РИА Новости, 03.07.2026
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10:33 03.07.2026 (обновлено: 11:46 03.07.2026)
Прокуратура потребовала завести дело на экс-депутата Госдумы Гудкова*

Прокуратура Москвы потребовала завести дело на экс-депутата ГД Дмитрия Гудкова

© Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкДмитрий Гудков*
Дмитрий Гудков* - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© Владимир Астапкович
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Дмитрий Гудков*. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Прокуратура Москвы требует завести уголовное дело об уклонении от исполнения обязанностей иноагента на бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова*.
  • Он был дважды подвергнут административному наказанию за нарушение порядка деятельности иноагента, но продолжил распространять сообщения в соцсети без соответствующей плашки.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Прокуратура Москвы требует завести уголовное дело об уклонении от исполнения обязанностей иноагента на бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова*.
Прокуратура Москвы установила, что 46-летний Гудков* был дважды подвергнут административному наказанию за нарушение порядка деятельности иноагента, однако с февраля продолжил распространять сообщения и материалы в соцсети без соответствующей плашки.
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"Материалы прокурорской проверки направлены в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании Гудкова* по части 2 статьи 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах)", - говорится в сообщении в официальном канале прокуратуры на платформе "Макс".
Отмечается, что результаты рассмотрения материалов проверки находятся на контроле в надзорном ведомстве столицы.
Минюст РФ в феврале 2023 года внес Гудкова* в реестр иноагентов, а в ноябре 2025 года он был внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ.
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