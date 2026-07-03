В Молдавии преследуют жителей Приднестровья, заявил глава ПМР

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Жители Приднестровья в Молдавии подвергаются необоснованным задержаниям, допросам и попыткам вербовки, заявил глава ПМР Вадим Красносельский.
- По его словам, есть случаи депортации граждан Приднестровья, которых таким образом лишают возможности вернуться домой.
ТИРАСПОЛЬ, 3 июл - РИА Новости. Жители Приднестровья в Молдавии подвергаются необоснованным задержаниям, допросам и попыткам вербовки, заявил в интервью РИА Новости глава ПМР Вадим Красносельский.
"Приднестровцы в Молдове систематически подвергаются необоснованным задержаниям, допросам, попыткам вербовки. Есть даже случаи депортации наших граждан, которых таким образом лишают возможности вернуться домой на постоянное место жительство", — сказал он.
Собеседник агентства назвал это грубейшим нарушением основополагающих прав человека.
Приднестровье, 60 процентов жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма республика присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки Кишинева решить проблему силой, ПМР стала фактически неподконтрольной ему территорией.