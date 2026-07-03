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В Молдавии преследуют жителей Приднестровья, заявил глава ПМР - РИА Новости, 03.07.2026
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04:57 03.07.2026 (обновлено: 06:23 03.07.2026)
В Молдавии преследуют жителей Приднестровья, заявил глава ПМР

Красносельский: жители Приднестровья в Молдавии подвергаются попыткам вербовки

© РИА Новости / Артем Кулекин | Перейти в медиабанкПрезидент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский
Президент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© РИА Новости / Артем Кулекин
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Президент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Жители Приднестровья в Молдавии подвергаются необоснованным задержаниям, допросам и попыткам вербовки, заявил глава ПМР Вадим Красносельский.
  • По его словам, есть случаи депортации граждан Приднестровья, которых таким образом лишают возможности вернуться домой.
ТИРАСПОЛЬ, 3 июл - РИА Новости. Жители Приднестровья в Молдавии подвергаются необоснованным задержаниям, допросам и попыткам вербовки, заявил в интервью РИА Новости глава ПМР Вадим Красносельский.
"Приднестровцы в Молдове систематически подвергаются необоснованным задержаниям, допросам, попыткам вербовки. Есть даже случаи депортации наших граждан, которых таким образом лишают возможности вернуться домой на постоянное место жительство", — сказал он.
Собеседник агентства назвал это грубейшим нарушением основополагающих прав человека.
Приднестровье, 60 процентов жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма республика присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки Кишинева решить проблему силой, ПМР стала фактически неподконтрольной ему территорией.
Вадим Красносельский - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
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