Рейтинг@Mail.ru
В Финляндии забили тревогу после жесткого предупреждения Медведева - РИА Новости, 03.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:18 03.07.2026 (обновлено: 10:26 03.07.2026)
В Финляндии забили тревогу после жесткого предупреждения Медведева

Мема осудил поддержку Киева со стороны Финляндии после предупреждения Медведева

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на пленарном заседании в рамках итогового отчетно-программного форума Единой России "Есть результат!"
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на пленарном заседании в рамках итогового отчетно-программного форума Единой России Есть результат! - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на пленарном заседании в рамках итогового отчетно-программного форума Единой России "Есть результат!". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема осудил поддержку Киева после предупреждения заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева.
  • По мнению эксперта, такая политика вызывает все больше вопросов.
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Поддержка Украины со стороны Финляндии вызывает все больше вопросов, заявил член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема.
Так он отреагировал на вчерашнее высказывание заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева о том, что Хельсинки после снятия запрета на размещение у себя ядерного оружия попадет на карту ядерных целей Москвы.
Владимир Зеленский в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
Мендель набросилась на Зеленского после российского удара возмездия
10:13
"Поразительно, что Финляндия сейчас выделяет еще 300 миллионов евро на закупку дронов для Украины, чтобы та могла наносить удары по России. Военная поддержка Киева <…> только усиливается", — написал он в соцсети X.
Политик отметил, что финский премьер Петтери Орпо даже получал благодарность от Владимира Зеленского.
Москва считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются игрой с огнем. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат боеприпасы для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Флаг Финляндии - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
"Одни проблемы". Ситуация на границе с Россией вызвала ужас в Финляндии
Вчера, 22:06
 
В миреУкраинаРоссияДмитрий МедведевНАТОПеттери ОрпоФинляндияСергей Лавров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала