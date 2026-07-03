Краткий пересказ от РИА ИИ
- Член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема осудил поддержку Киева после предупреждения заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева.
- По мнению эксперта, такая политика вызывает все больше вопросов.
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Поддержка Украины со стороны Финляндии вызывает все больше вопросов, заявил член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема.
Так он отреагировал на вчерашнее высказывание заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева о том, что Хельсинки после снятия запрета на размещение у себя ядерного оружия попадет на карту ядерных целей Москвы.
"Поразительно, что Финляндия сейчас выделяет еще 300 миллионов евро на закупку дронов для Украины, чтобы та могла наносить удары по России. Военная поддержка Киева <…> только усиливается", — написал он в соцсети X.
Политик отметил, что финский премьер Петтери Орпо даже получал благодарность от Владимира Зеленского.
Москва считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются игрой с огнем. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат боеприпасы для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.