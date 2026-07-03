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Пострадавшие при детонации мины в Рыльске находятся на контроле Минздрава - РИА Новости, 03.07.2026
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14:36 03.07.2026
Пострадавшие при детонации мины в Рыльске находятся на контроле Минздрава

Пострадавшие при детонации мины ВСУ в Рыльске находятся на контроле Минздрава РФ

© Фото : пресс-служба губернатора Курской областиВ центре Рыльска подорвалась машина с сотрудниками администрации Рыльского район Курской области
В центре Рыльска подорвалась машина с сотрудниками администрации Рыльского район Курской области - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© Фото : пресс-служба губернатора Курской области
В центре Рыльска подорвалась машина с сотрудниками администрации Рыльского район Курской области
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Машина подорвалась на мине ВСУ в городе Рыльске Курской области.
  • Ранены глава района, водитель автомобиля и двое его подчиненных, находившихся поблизости.
  • Состояние пострадавших находится на контроле Министерства здравоохранения РФ и Минздрава Курской области.
КУРСК, 3 июл - РИА Новости. Пострадавшие при детонации мины ВСУ в Рыльске Курской области находятся на контроле Министерства здравоохранения РФ и минздрава Курской области, заявил представитель центра медицины катастроф Александр Попов.
Ранее губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщал, что машина подорвалась на мине ВСУ в городе Рыльске Курской области, ранен глава района и директор хозяйственного обслуживания.
"Все пострадавшие находятся у нас на контроле федерального министерства (здравоохранения – ред.), местного министерства, администрации нашей больницы и Федерального центра медицины катастроф", - сказал Попов журналистам.
По данным СК, автомобиль, в котором находился глава Рыльского района Владимир Ковальчук, подорвался на взрывном устройстве, установленном вооруженными формированиями Украины дистанционно с применением беспилотной авиации. Ранения получили водитель, глава района и двое его подчиненных, находившихся поблизости.
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