В центре Рыльска подорвалась машина с сотрудниками администрации Рыльского район Курской области

В центре Рыльска подорвалась машина с сотрудниками администрации Рыльского район Курской области

Пострадавшие при детонации мины в Рыльске находятся на контроле Минздрава

Краткий пересказ от РИА ИИ Машина подорвалась на мине ВСУ в городе Рыльске Курской области.

Ранены глава района, водитель автомобиля и двое его подчиненных, находившихся поблизости.

Состояние пострадавших находится на контроле Министерства здравоохранения РФ и Минздрава Курской области.

КУРСК, 3 июл - РИА Новости. Пострадавшие при детонации мины ВСУ в Рыльске Курской области находятся на контроле Министерства здравоохранения РФ и минздрава Курской области, заявил представитель центра медицины катастроф Александр Попов.

Ранее губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщал, что машина подорвалась на мине ВСУ в городе Рыльске Курской области, ранен глава района и директор хозяйственного обслуживания.

"Все пострадавшие находятся у нас на контроле федерального министерства (здравоохранения – ред.), местного министерства, администрации нашей больницы и Федерального центра медицины катастроф", - сказал Попов журналистам.