Двое пострадавших при подрыве на мине ВСУ в Рыльске получили легкие ранения

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Двое пострадавших в результате подрыва на мине сотрудников администрации Рыльского района Курской области получили ранения легкой степени тяжести.
- Автомобиль, в котором находился глава Рыльского района Владимир Ковальчук, подорвался на взрывном устройстве, установленном вооруженными формированиями Украины дистанционно с применением беспилотной авиации.
КУРСК, 3 июл – РИА Новости. Двое пострадавших в результате подрыва на мине сотрудников администрации Рыльского района Курской области получили ранения легкой степени тяжести, рассказал представитель Федерального центра медицины катастроф Александр Попов.
"В нашу больницу поступают четыре пострадавших... двое – легкие степени ранения, один довозится на скорой помощи, третий поступил", – рассказал журналистам Попов.
По данным СК, автомобиль, в котором находился глава Рыльского района Владимир Ковальчук, подорвался на взрывном устройстве, установленном вооруженными формированиями Украины дистанционно с применением беспилотной авиации. Ранения получили водитель, глава района и двое его подчиненных, находившихся поблизости.
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