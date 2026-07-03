Двое пострадавших при подрыве на мине ВСУ в Рыльске получили легкие ранения

КУРСК, 3 июл – РИА Новости. Двое пострадавших в результате подрыва на мине сотрудников администрации Рыльского района Курской области получили ранения легкой степени тяжести, рассказал представитель Федерального центра медицины катастроф Александр Попов.

"В нашу больницу поступают четыре пострадавших... двое – легкие степени ранения, один довозится на скорой помощи, третий поступил", – рассказал журналистам Попов.