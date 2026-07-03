Буцкая предложила пересмотреть порядок назначения единого пособия

"При этом государство поощряет многодетные семьи и разрешает иметь два автомобиля. Логично и справедливо распространить этот же принцип на жилье: чем больше детей, тем больше квартир допустимо иметь в собственности без потери поддержки. Предлагаем увеличить допустимое количество квартир для многодетных семей (по аналогии с машинами), не ставя их перед выбором между заботой о завтрашнем дне детей и текущим пособием", - заключается в документе.