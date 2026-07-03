Буцкая предложила пересмотреть порядок назначения единого пособия

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Татьяна Буцкая, председатель «Совета матерей», предложила пересмотреть норму имущественного ценза при назначении единого пособия для многодетных семей.
- Буцкая считает логичным увеличить допустимое количество квартир для многодетных семей, так как сейчас наличие дополнительной недвижимости, например, ипотечной квартиры, лишает семью права на пособие.
- В России единое пособие предоставляется семьям, если их среднедушевой доход не превышает величину прожиточного минимума, при этом учитывается движимое и недвижимое имущество в пределах установленных государством лимитов.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Председатель "Совета матерей" Татьяна Буцкая предложила пересмотреть норму имущественного ценза при назначении единого пособия, увеличив допустимое количество квартир для многодетных семей.
Соответствующее обращение на имя главы Минтруда России Антона Котякова имеется в распоряжении РИА Новости.
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"На основании многочисленных обращений многодетных семей из разных регионов России просим пересмотреть норму имущественного ценза при назначении единого пособия", - сказано в документе.
Буцкая отметила, что родители стремятся обеспечить будущее детей и приобретают скромное жилье, вкладывая все доступные средства, в том числе материнский капитал, выплату в размере 450 тысяч рублей на погашение ипотеки и региональные меры поддержки. По ее мнению, именно наличие этой, часто ипотечной, квартиры, например, в пригороде с минимальной ценой лишает семью права на пособие, хотя выплаты по кредиту продолжаются.
"При этом государство поощряет многодетные семьи и разрешает иметь два автомобиля. Логично и справедливо распространить этот же принцип на жилье: чем больше детей, тем больше квартир допустимо иметь в собственности без потери поддержки. Предлагаем увеличить допустимое количество квартир для многодетных семей (по аналогии с машинами), не ставя их перед выбором между заботой о завтрашнем дне детей и текущим пособием", - заключается в документе.
В России единое пособие на детей и беременных женщин предоставляется семьям, если размер их среднедушевого дохода не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в субъекте РФ по месту жительства (пребывания) или фактического проживания заявителя.
При этом для оформления пособия учитывается движимое и недвижимое имущество. Семья может владеть квартирой, домом, дачей, автомобилем и другим имуществом в пределах лимитов, установленных государством (например, одна квартира на семью независимо от площади или несколько при определенном метраже).
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