Конец великой эпохи: Роналду остается на ЧМ, а Модрич прощается с Хорватией

Сборная Португалии в драматичном матче победила хорватов и вышла в 1/8 финала чемпионата мира по футболу, который принимают США, Канада и Мексика. Лидер триумфаторов Криштиану Роналду забил, но вновь провел посредственную игру, а капитан проигравших Лука Модрич не смог спасти "шашечных" от вылета и теперь уходит на покой — обо всем рассказываем в подробном отчете РИА Новости Спорт.

Расклады перед битвой в Торонто

Обе команды стали вторыми в своих группах . В квартете L хорваты проиграли англичанам, но одолели Гану и Панаму, в то время как в группе К португальцы потеряли очки во встречах с ДР Конго и Колумбией, перекрыв негатив от этих результатов разгромом сборной Узбекистана.

. В квартете L хорваты проиграли англичанам, но одолели Гану и Панаму, в то время как в группе К португальцы потеряли очки во встречах с ДР Конго и Колумбией, перекрыв негатив от этих результатов разгромом сборной Узбекистана. Однако впечатления от команд совсем разные. Хорваты взяли максимум от группового этапа, даже англичанам дали бой. Чего не скажем о Португалии и ее стареющем капитане Роналду, которые совсем не оправдывают ожидания. А ведь для пятикратного обладателя "Золотого мяча" это последний мундиаль в карьере.

Сборные шесть раз встречались на официальном уровне . И хорваты не смогли ни разу победить — португальцы имеют в активе пять викторий при одной ничьей.

. И хорваты не смогли ни разу победить — португальцы имеют в активе пять викторий при одной ничьей. Самое громкое противостояние состоялось десять лет назад . В рамках 1/8 финала триумфального для себя чемпионата Европы 2016 года "красно-зеленые" смогли победить, забив единственный гол на 117-й минуте усилиями Рикардо Куарежмы (видео прикрепили ниже).

. В рамках 1/8 финала триумфального для себя чемпионата Европы 2016 года "красно-зеленые" смогли победить, забив единственный гол на 117-й минуте усилиями Рикардо Куарежмы (видео прикрепили ниже). Явный фаворит есть. Успех Португалии оценивался коэффициентом 1,3 при 3,2 на проход "шашечных".

Сонный первый тайм

Главная новость в преддверии стартового свистка: Роналду завершит карьеру в сборной Португалии после чемпионата мира. Источник – сестра футболиста Катя. Однако не только 41-летний Роналду шел ва-банк — для 40-летнего Модрича исход встречи в Канаде тоже могла поставить точку в выступлениях за "шашечных".

Оба ветерана вывели команды на поле... Чтобы скатать скучнейшие первые 45 минут. Криштиану по классике растворился у чужой штрафной; ни Португалия, ни Хорватия не смогли забить. Да и вообще, европейцы за первой тайм всего раз пробили в створ на двоих — не такого футбола мы ожидали от мировых звезд.

© REUTERS / Dylan Martinez Криштиану Роналду © REUTERS / Dylan Martinez Криштиану Роналду

И пожар во втором!

С 45-й минуты по 60-ю португальцы попали под ледяной душ. Сначала Матео Ковачичу дали пробить из хорошей позиции (выручил Диогу Кошта), но "красно-зеленые" тревожный звоночек проигнорировали. И получили первый гол: Иван Перишич с той же точки, что и Ковачич, смог отправить мяч в сетку. А спустя несколько мгновений влетел и второй… Но, на счастье Криштиану, взятие ворот отменили из-за офсайда.

И Португалия проснулась. Рафаэль Леау угодил в перекладину, а Роналду вышел один на один с Домиником Ливаковичем и переиграл вратаря "шашечных". Но даже отпраздновать гол не успел, потому что судья зафиксировал едва отличимый офсайд. Следом – четыре (!) замены от Роберто Мартинеса. И пенальти в ворота Хорватии! Экс-игрок ЦСКА Никола Влашич не по правилам завалил Ренату Вейгу после подачи углового — к точке подошел Криштиану. И на 68-й минуте сравнял.

Новое достижение "семерки"

Роналду впервые в карьере забил в плей-офф чемпионата мира, до сегодняшнего дня он "молчал" в восьми матчах навылет. А тут и третий гол на ЧМ-2026, и 11-й на шести своих мундиалях в целом.

Помимо этого, Криштиану стал самым возрастным футболистом, сыгравшим в матче плей-офф чемпионата мира.

© REUTERS / Mike Segar Криштиану Роналду © REUTERS / Mike Segar Криштиану Роналду

Опять лихорадит португальцев

То штанга выручает, то вратарь из-под перекладины достает, то судья снова отменяет гол Хорватии из-за офсайда. Петар Сучич уже подхватил мяч, чтобы отпраздновать потенциально победный гол, но его тут же жестко осадил соперник.

Незадолго до конца второго тайма, к которому было добавлено аж десять минут, случилось непостижимое… Тренер сборной Португалии решился заменить Криштиану, которой хоть и реализовал пенальти, но снова был не похож на себя. Его место занял Рубен Невеш.

Но забил победный не он

А Гонсало Рамуш. На 94-й минуте центральный нападающий "Пари Сен-Жермен" перепрыгнул двух защитников и вырвал победу для Португалии. За Модрича отыграться оказалось некому: третий гол Хорватии не засчитали из-за положения "вне игры".

© REUTERS / Mike Segar Эпизод матча ЧМ-2026 Португалия - Хорватия © REUTERS / Mike Segar Эпизод матча ЧМ-2026 Португалия - Хорватия

Все может быстро закончиться

Потому что в 1/8 финала сегодняшних триумфаторов ждет главный фаворит ЧМ-2026.

Несколькими часами ранее сборная Испании в Лос-Анджелесе разгромила команду Австрии. Дубль оформил Микель Оярсабаль, еще один мяч забил Педро Порро. Для "фурии рохи" этот успех стал историческим, потому что она выиграла матч плей-офф на мировых первенствах впервые с золотого финала-2010. В 2014-м испанцы сенсационно не вышли из группы, а потом дважды вылетали в 1/8 финала, не справившись с россиянами и марокканцами.

И вряд ли действующие чемпионы Европы намерены на этом останавливаться. Поэтому 6 июля они сделают все, чтобы встреча с ними стала последней в международной карьере Криштиану Роналду.

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Символично, что выход Португалии в 1/8 финала пришелся на годовщину большой трагедии: 3 июля 2025-го футболист сборной Диогу Жота вместе с младшим братом погиб в автокатастрофе. "Красно-зеленые" это помнят.