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Конец великой эпохи: Роналду остается на ЧМ, а Модрич прощается с Хорватией - РИА Новости Спорт, 03.07.2026
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Футбол
 
04:29 03.07.2026 (обновлено: 09:20 03.07.2026)
Конец великой эпохи: Роналду остается на ЧМ, а Модрич прощается с Хорватией

Сборная Португалии победила со счетом 2:1 хорватов и вышла в 1/8 финала ЧМ-2026

© REUTERS / Mike SegarКриштиану Роналду
Криштиану Роналду - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© REUTERS / Mike Segar
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Корреспондент РИА Новости Спорт Иван Орехов
Иван Орехов
Редактор-корреспондент РИА Новости Спорт
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Сборная Португалии в драматичном матче победила хорватов и вышла в 1/8 финала чемпионата мира по футболу, который принимают США, Канада и Мексика. Лидер триумфаторов Криштиану Роналду забил, но вновь провел посредственную игру, а капитан проигравших Лука Модрич не смог спасти "шашечных" от вылета и теперь уходит на покой — обо всем рассказываем в подробном отчете РИА Новости Спорт.

Расклады перед битвой в Торонто

  • Обе команды стали вторыми в своих группах. В квартете L хорваты проиграли англичанам, но одолели Гану и Панаму, в то время как в группе К португальцы потеряли очки во встречах с ДР Конго и Колумбией, перекрыв негатив от этих результатов разгромом сборной Узбекистана.
  • Однако впечатления от команд совсем разные. Хорваты взяли максимум от группового этапа, даже англичанам дали бой. Чего не скажем о Португалии и ее стареющем капитане Роналду, которые совсем не оправдывают ожидания. А ведь для пятикратного обладателя "Золотого мяча" это последний мундиаль в карьере.
Криштиану Роналду и Хамес Родригес - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
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  • Сборные шесть раз встречались на официальном уровне. И хорваты не смогли ни разу победить — португальцы имеют в активе пять викторий при одной ничьей.
  • Самое громкое противостояние состоялось десять лет назад. В рамках 1/8 финала триумфального для себя чемпионата Европы 2016 года "красно-зеленые" смогли победить, забив единственный гол на 117-й минуте усилиями Рикардо Куарежмы (видео прикрепили ниже).
  • Явный фаворит есть. Успех Португалии оценивался коэффициентом 1,3 при 3,2 на проход "шашечных".

Сонный первый тайм

Главная новость в преддверии стартового свистка: Роналду завершит карьеру в сборной Португалии после чемпионата мира. Источник – сестра футболиста Катя. Однако не только 41-летний Роналду шел ва-банк — для 40-летнего Модрича исход встречи в Канаде тоже могла поставить точку в выступлениях за "шашечных".
Оба ветерана вывели команды на поле... Чтобы скатать скучнейшие первые 45 минут. Криштиану по классике растворился у чужой штрафной; ни Португалия, ни Хорватия не смогли забить. Да и вообще, европейцы за первой тайм всего раз пробили в створ на двоих — не такого футбола мы ожидали от мировых звезд.
© REUTERS / Dylan MartinezКриштиану Роналду
Криштиану Роналду - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© REUTERS / Dylan Martinez
Криштиану Роналду

И пожар во втором!

С 45-й минуты по 60-ю португальцы попали под ледяной душ. Сначала Матео Ковачичу дали пробить из хорошей позиции (выручил Диогу Кошта), но "красно-зеленые" тревожный звоночек проигнорировали. И получили первый гол: Иван Перишич с той же точки, что и Ковачич, смог отправить мяч в сетку. А спустя несколько мгновений влетел и второй… Но, на счастье Криштиану, взятие ворот отменили из-за офсайда.
И Португалия проснулась. Рафаэль Леау угодил в перекладину, а Роналду вышел один на один с Домиником Ливаковичем и переиграл вратаря "шашечных". Но даже отпраздновать гол не успел, потому что судья зафиксировал едва отличимый офсайд. Следом – четыре (!) замены от Роберто Мартинеса. И пенальти в ворота Хорватии! Экс-игрок ЦСКА Никола Влашич не по правилам завалил Ренату Вейгу после подачи углового — к точке подошел Криштиану. И на 68-й минуте сравнял.

Новое достижение "семерки"

Роналду впервые в карьере забил в плей-офф чемпионата мира, до сегодняшнего дня он "молчал" в восьми матчах навылет. А тут и третий гол на ЧМ-2026, и 11-й на шести своих мундиалях в целом.
Помимо этого, Криштиану стал самым возрастным футболистом, сыгравшим в матче плей-офф чемпионата мира.
© REUTERS / Mike SegarКриштиану Роналду
Криштиану Роналду - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© REUTERS / Mike Segar
Криштиану Роналду

Опять лихорадит португальцев

То штанга выручает, то вратарь из-под перекладины достает, то судья снова отменяет гол Хорватии из-за офсайда. Петар Сучич уже подхватил мяч, чтобы отпраздновать потенциально победный гол, но его тут же жестко осадил соперник.
Незадолго до конца второго тайма, к которому было добавлено аж десять минут, случилось непостижимое… Тренер сборной Португалии решился заменить Криштиану, которой хоть и реализовал пенальти, но снова был не похож на себя. Его место занял Рубен Невеш.

Но забил победный не он

А Гонсало Рамуш. На 94-й минуте центральный нападающий "Пари Сен-Жермен" перепрыгнул двух защитников и вырвал победу для Португалии. За Модрича отыграться оказалось некому: третий гол Хорватии не засчитали из-за положения "вне игры".
© REUTERS / Mike SegarЭпизод матча ЧМ-2026 Португалия - Хорватия
Эпизод матча ЧМ-2026 Португалия - Хорватия - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© REUTERS / Mike Segar
Эпизод матча ЧМ-2026 Португалия - Хорватия
ЧМ по футболу 2026
03 июля 2026 • начало в 02:00
Завершен
Португалия
2 : 1
Хорватия
68‎’‎ • Криштиану Роналду (П)
90‎’‎ • Гонсалу Рамуш
(Рафаэл Леау)
53‎’‎ • Иван Перишич
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Все может быстро закончиться

Потому что в 1/8 финала сегодняшних триумфаторов ждет главный фаворит ЧМ-2026.
Несколькими часами ранее сборная Испании в Лос-Анджелесе разгромила команду Австрии. Дубль оформил Микель Оярсабаль, еще один мяч забил Педро Порро. Для "фурии рохи" этот успех стал историческим, потому что она выиграла матч плей-офф на мировых первенствах впервые с золотого финала-2010. В 2014-м испанцы сенсационно не вышли из группы, а потом дважды вылетали в 1/8 финала, не справившись с россиянами и марокканцами.
И вряд ли действующие чемпионы Европы намерены на этом останавливаться. Поэтому 6 июля они сделают все, чтобы встреча с ними стала последней в международной карьере Криштиану Роналду.

* * *

Символично, что выход Португалии в 1/8 финала пришелся на годовщину большой трагедии: 3 июля 2025-го футболист сборной Диогу Жота вместе с младшим братом погиб в автокатастрофе. "Красно-зеленые" это помнят.

UPD: коснувшегося всего раз мяча в штрафной соперника Криштиану Роналду признали лучшим игроком встречи с Хорватией. Абсурд.

Данни Ольмо и Микель Оярсабаль - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
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ФутболКриштиану РоналдуСпортЧМ по футболу 2026Авторы РИА Новости СпортМатериалы РИА СпортХорватияПортугалияМатео КовачичЛука МодричДоминик ЛиваковичИван ПеришичРафаэл ЛеауДиогу КоштаРоберто Мартинес
 
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