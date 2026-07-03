После ЧМ в РПЛ нужно сделать поправки в эпизодах с руками, считает Федотов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Игорь Федотов заявил, что опыт судейства на чемпионате мира необходимо учесть в РПЛ в эпизодах с попаданием мяча в руки футболистов.
- Он считает, что эпизоды с руками — одни из самых сложных, и их нужно проанализировать.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Бывший арбитр всероссийской категории Игорь Федотов заявил РИА Новости, что опыт судейства на чемпионате мира необходимо учесть в Российской премьер-лиге (РПЛ) в эпизодах с попаданием мяча в руки футболистов.
В прошедшем сезоне РПЛ многие из спорных решений судей были связаны с назначением и неназначением пенальти за игру рукой. Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявлял, что проблема скорее в том, что рекомендации, например, по игре рукой, на каждый сезон меняются.
"Нужно действовать логично. Необходимо сделать поправки в эпизодах с руками. В матче Англии с ДР Конго был момент, где у нас 100% судью позвал бы VAR и назначили бы 11-метровый, потому что рука была отставлена в сторону и неважно видит он или нет - он размахивает руками. Этот момент нужно у нас проанализировать, почему не был назначен 11-метровый удар, почему VAR не среагировал. Эпизоды с руками - одни из самых сложных, потому что все, что в ногах, - немного другое все-таки. Вот эти моменты как раз надо проанализировать у нас", - сказал Федотов.
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд. Турнир завершится 19 июля.