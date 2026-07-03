После ЧМ в РПЛ нужно сделать поправки в эпизодах с руками, считает Федотов

"Нужно действовать логично. Необходимо сделать поправки в эпизодах с руками. В матче Англии с ДР Конго был момент, где у нас 100% судью позвал бы VAR и назначили бы 11-метровый, потому что рука была отставлена в сторону и неважно видит он или нет - он размахивает руками. Этот момент нужно у нас проанализировать, почему не был назначен 11-метровый удар, почему VAR не среагировал. Эпизоды с руками - одни из самых сложных, потому что все, что в ногах, - немного другое все-таки. Вот эти моменты как раз надо проанализировать у нас", - сказал Федотов.