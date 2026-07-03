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В Красноярске откроют Генконсульство Белоруссии - РИА Новости, 03.07.2026
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21:52 03.07.2026
В Красноярске откроют Генконсульство Белоруссии

Генконсульство Белоруссии откроют в Красноярске

© РИА Новости / Иван РудневФлаг Белоруссии
Флаг Белоруссии - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© РИА Новости / Иван Руднев
Флаг Белоруссии. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Красноярске откроют Генеральное консульство Белоруссии.
  • Консульский округ будет включать территории Республики Бурятия, Республики Саха (Якутия), Республики Тыва, Республики Хакасия, Забайкальского и Красноярского краев, Иркутской области.
  • Белоруссии рекомендовано выделить в Красноярске служебные и жилые помещения на условиях аренды или приобретения в собственность.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Генконсульство Республики Белоруссия откроют в Красноярске, следует из соответствующего распоряжения, размещенного на сайте официального опубликования нормативно-правовых актов.
"Принять предложение МИДа России ... об открытии в Красноярске Генерального консульства Республики Белоруссия с консульским округом, включающим территории Республики Бурятия, Республики Саха (Якутия), Республики Тыва, Республики Хакасия, Забайкальского и Красноярского краев, Иркутской области, с одновременным исключением указанных территорий из консульского округа посольства Республики Белоруссия в Российской Федерации", - говорится в документе.
В распоряжении рекомендовано выделить в Красноярске служебные и жилые помещения на условиях аренды или приобретения Республикой Белоруссия в собственность, а также при необходимости осуществить отвод земельных участков под их строительство.
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