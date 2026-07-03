В Красноярске откроют Генконсульство Белоруссии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Красноярске откроют Генеральное консульство Белоруссии.
- Консульский округ будет включать территории Республики Бурятия, Республики Саха (Якутия), Республики Тыва, Республики Хакасия, Забайкальского и Красноярского краев, Иркутской области.
- Белоруссии рекомендовано выделить в Красноярске служебные и жилые помещения на условиях аренды или приобретения в собственность.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Генконсульство Республики Белоруссия откроют в Красноярске, следует из соответствующего распоряжения, размещенного на сайте официального опубликования нормативно-правовых актов.
"Принять предложение МИДа России ... об открытии в Красноярске Генерального консульства Республики Белоруссия с консульским округом, включающим территории Республики Бурятия, Республики Саха (Якутия), Республики Тыва, Республики Хакасия, Забайкальского и Красноярского краев, Иркутской области, с одновременным исключением указанных территорий из консульского округа посольства Республики Белоруссия в Российской Федерации", - говорится в документе.
В распоряжении рекомендовано выделить в Красноярске служебные и жилые помещения на условиях аренды или приобретения Республикой Белоруссия в собственность, а также при необходимости осуществить отвод земельных участков под их строительство.