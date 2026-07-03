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Пропавшие в Туве девочки не могли уйти с чужими, считает дядя одной из них - РИА Новости, 03.07.2026
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07:50 03.07.2026
Пропавшие в Туве девочки не могли уйти с чужими, считает дядя одной из них

Дядя одной из пропавших в Кызыле девочек считает, что они не могли уйти с чужими

© Следком.Тыва/MAXСК РФ в ходе поисковых работ пропавших в Кызыле девочек
СК РФ в ходе поисковых работ пропавших в Кызыле девочек - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© Следком.Тыва/MAX
СК РФ в ходе поисковых работ пропавших в Кызыле девочек. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пропавшие в среду вечером в Кызыле две 13-летние девочки не могли уйти с чужими людьми, сообщил дядя одной из девочек.
  • По словам мужчины, пропавшие девочки - лучшие подружки.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Пропавшие в среду вечером в Кызыле две 13-летние девочки не могли уйти с чужими людьми, сообщил РИА Новости дядя одной из девочек.
Ранее МВД по республике сообщало, что две 13-летние девочки ушли из своих домов в Кызыле в среду около 18.00 часов (14.00 мск) и до сих пор не вернулись. Позже их телефоны были найдены на берегу Енисея. К поискам подключились спасатели МЧС. Следственные органы возбудили уголовное дело. Прокуратура республики организовала проверку. В Национальном центре помощи пропавшим и пострадавшим детям рассказали РИА Новости, что специалисты исследуют мобильные телефоны девочек и их поиски будут продолжаться ночью.
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"Раньше ни разу не было такого, чтобы девочки одни уходили. Они домашние, послушные, не могли куда-то уйти с чужими", - сказал он.
По словам мужчины, пропавшие девочки - лучшие подружки.
Поиски девочек ведут на земле, воде и с воздуха при помощи беспилотников. Ранее они никогда не уходили из дома.
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ПроисшествияКызылМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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