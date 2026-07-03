Пропавшие в Туве девочки не могли уйти с чужими, считает дядя одной из них

Краткий пересказ от РИА ИИ Пропавшие в среду вечером в Кызыле две 13-летние девочки не могли уйти с чужими людьми, сообщил дядя одной из девочек.

По словам мужчины, пропавшие девочки - лучшие подружки.

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Пропавшие в среду вечером в Кызыле две 13-летние девочки не могли уйти с чужими людьми, сообщил РИА Новости дядя одной из девочек.

Ранее МВД по республике сообщало, что две 13-летние девочки ушли из своих домов в Кызыле в среду около 18.00 часов (14.00 мск) и до сих пор не вернулись. Позже их телефоны были найдены на берегу Енисея. К поискам подключились спасатели МЧС . Следственные органы возбудили уголовное дело. Прокуратура республики организовала проверку. В Национальном центре помощи пропавшим и пострадавшим детям рассказали РИА Новости, что специалисты исследуют мобильные телефоны девочек и их поиски будут продолжаться ночью.

"Раньше ни разу не было такого, чтобы девочки одни уходили. Они домашние, послушные, не могли куда-то уйти с чужими", - сказал он.

По словам мужчины, пропавшие девочки - лучшие подружки.