Поиски пропавших в Кызыле 13-летних девочек продолжались всю ночь

КРАСНОЯРСК, 3 июл – РИА Новости. Поиски двух 13-летних девочек, пропавших вечером в среду в Кызыле, продолжались всю ночь, в ходе них участники мероприятия прошли около 30 километров от места, где были найдены их телефоны, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по республике.

"За ночь прошли около 30 километров, начиная от места оставления телефонов до ориентировочно горы Боом. Поисковые мероприятия продолжались всю ночь. Сейчас снова собираются группы, будут также продолжать поиски. Дальше вниз по течению, скорее всего, пойдут", - сказала собеседница агентства, уточнив, что поиски пока не принесли результатов.