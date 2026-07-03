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Поиски пропавших в Кызыле 13-летних девочек продолжались всю ночь - РИА Новости, 03.07.2026
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07:00 03.07.2026
Поиски пропавших в Кызыле 13-летних девочек продолжались всю ночь

Поисковики за ночь прошло около 30 километров в поисках пропавших в Туве девочек

© Следком.Тыва/MAXСК РФ в ходе поисковых работ пропавших в Кызыле девочек
СК РФ в ходе поисковых работ пропавших в Кызыле девочек - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© Следком.Тыва/MAX
СК РФ в ходе поисковых работ пропавших в Кызыле девочек. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Две 13-летние девочки пропали в Кызыле вечером в среду.
  • Поисковые мероприятия продолжались всю ночь и охватили около 30 километров от места, где были найдены телефоны девочек.
  • В поисках участвуют более 100 человек, включая представителей МЧС России и волонтеров, поиски ведутся на земле, воде и с воздуха.
КРАСНОЯРСК, 3 июл – РИА Новости. Поиски двух 13-летних девочек, пропавших вечером в среду в Кызыле, продолжались всю ночь, в ходе них участники мероприятия прошли около 30 километров от места, где были найдены их телефоны, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по республике.
В четверг ведомство сообщало, что две девочки ушли из своих домов в Кызыле в среду около 18.00 часов и до сих пор не вернулись. Позже их телефоны были найдены на берегу Енисея, а в 400 метрах он них обувь одной из девочек. Следственные органы возбудили уголовное дело. Прокуратура республики организовала проверку.
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"За ночь прошли около 30 километров, начиная от места оставления телефонов до ориентировочно горы Боом. Поисковые мероприятия продолжались всю ночь. Сейчас снова собираются группы, будут также продолжать поиски. Дальше вниз по течению, скорее всего, пойдут", - сказала собеседница агентства, уточнив, что поиски пока не принесли результатов.
Поиски девочек ведут на земле, воде и с воздуха при помощи беспилотников. В среду в них принимало участие более 100 человек, в том числе глава МВД республики Юрий Завьялов, а также представители народных дружин, сотрудники МЧС России, инспекторы ГИМС, водолазная группа, волонтеры.
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