Пропавшие в Туве девочки не умеют плавать, сообщил дядя одной из них

Краткий пересказ от РИА ИИ Две 13-летние девочки из Кызыла пропали после того, как ушли из дома в среду около 18:00, их телефоны найдены на берегу Енисея.

В поисках девочек участвуют спасатели и местные жители, ведутся поиски на земле, воде и с воздуха, возбуждено уголовное дело.

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Две пропавшие в Туве 13-летние девочки не умеют плавать, рассказал РИА Новости дядя одной из них.

Ранее он рассказал РИА Новости, что в поисках пропавших девочек участвуют не только спасатели, но и местные жители.

"Девочки не умеют плавать", - рассказал он агентству.

МВД по республике ранее сообщало, что две 13-летние девочки ушли из своих домов в Кызыле в среду около 18.00 часов и до сих пор не вернулись. Позже их телефоны были найдены на берегу Енисея. К поискам подключились спасатели МЧС . Возбуждено уголовное дело. Прокуратура республики организовала проверку. В Национальном центре помощи пропавшим и пострадавшим детям рассказали РИА Новости, что специалисты исследуют мобильные телефоны девочек.