В поисках пропавшей в Ленинградской области девочки задействуют беспилотник

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Волонтеры продолжат поиски пропавшей в Ленинградской области 12-летней девочки, планируется задействовать беспилотник.
- Девочка пропала в СНТ «Захожье» в Тосненском районе 2 июля, днем она ушла за грибами и не вернулась.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июл – РИА Новости. Волонтеры продолжат поиски пропавшей в Ленинградской области 12-летней девочки, планируется задействовать беспилотник, сообщили РИА Новости в пресс-службе петербургского поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт".
Местонахождение девочки неизвестно со 2 июля, она пропала в СНТ "Захожье" в Тосненском районе.
"Заявка поступила в "ЛизаАлерт" около полуночи, был объявлен выезд, поиск длился всю ночь и продолжается сейчас, к добровольцам присоединилось немало местных жителей. Планируется вылет поискового беспилотника", - сообщили в пресс-службе.
Там рассказали, что девочка днем 2 июля пошла за лисичками, около пяти часов вечера сказала родным по телефону, что возвращается домой, но не пришла.