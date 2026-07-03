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В поисках пропавшей в Ленинградской области девочки задействуют беспилотник - РИА Новости, 03.07.2026
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12:07 03.07.2026
В поисках пропавшей в Ленинградской области девочки задействуют беспилотник

"ЛизаАлерт": БПЛА задействуют в поиске пропавшей в Ленинградской области девочки

© Пресс-служба поисково-спасательного отряда "‎ЛизаАлерт"‎Поиск пропавших в лесной полосе
Поиск пропавших в лесной полосе - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© Пресс-служба поисково-спасательного отряда "‎ЛизаАлерт"‎
Поиск пропавших в лесной полосе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Волонтеры продолжат поиски пропавшей в Ленинградской области 12-летней девочки, планируется задействовать беспилотник.
  • Девочка пропала в СНТ «Захожье» в Тосненском районе 2 июля, днем она ушла за грибами и не вернулась.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июл – РИА Новости. Волонтеры продолжат поиски пропавшей в Ленинградской области 12-летней девочки, планируется задействовать беспилотник, сообщили РИА Новости в пресс-службе петербургского поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт".
Местонахождение девочки неизвестно со 2 июля, она пропала в СНТ "Захожье" в Тосненском районе.
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"Заявка поступила в "ЛизаАлерт" около полуночи, был объявлен выезд, поиск длился всю ночь и продолжается сейчас, к добровольцам присоединилось немало местных жителей. Планируется вылет поискового беспилотника", - сообщили в пресс-службе.
Там рассказали, что девочка днем 2 июля пошла за лисичками, около пяти часов вечера сказала родным по телефону, что возвращается домой, но не пришла.
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