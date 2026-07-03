В поисках пропавшей в Ленинградской области девочки задействуют беспилотник

"Заявка поступила в "ЛизаАлерт" около полуночи, был объявлен выезд, поиск длился всю ночь и продолжается сейчас, к добровольцам присоединилось немало местных жителей. Планируется вылет поискового беспилотника", - сообщили в пресс-службе.

Там рассказали, что девочка днем 2 июля пошла за лисичками, около пяти часов вечера сказала родным по телефону, что возвращается домой, но не пришла.