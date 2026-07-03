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Похитительница школьницы в Мурманске рассказала, как связала ее - РИА Новости, 03.07.2026
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14:49 03.07.2026 (обновлено: 15:18 03.07.2026)
Похитительница школьницы в Мурманске рассказала, как связала ее

Похитительница школьницы в Мурманске рассказала, как связала ее и заклеила рот

© УСМИ СК РоссииДевушка, одна из двух похитительниц школьницы в Мурманске. Кадр видео
Девушка, одна из двух похитительниц школьницы в Мурманске. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© УСМИ СК России
Девушка, одна из двух похитительниц школьницы в Мурманске. Кадр видео
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Две жительницы Мурманска заключены под стражу по обвинению в похищении 13-летней девочки с целью выкупа в 25 миллионов рублей.
  • Похитительницы узнали, что отец ребенка — обеспеченный медик, занимающийся частной практикой, и решили похитить его дочь.
  • С мобильного телефона ребенка похитительницы отправили отцу девочки сообщение с требованием передачи выкупа, но, узнав, что мужчина обратился в правоохранительные органы, отпустили ребенка и скрылись, однако были задержаны в кратчайшие сроки.
МУРМАНСК, 3 июл – РИА Новости. Девушка, одна из двух похитительниц школьницы в Мурманске, рассказала, как села с жертвой в машину, сопроводила в другое место, там связала руки и ноги и заклеила рот, следует из кадров видео, опубликованного Следственным комитетом.
В пятницу СК сообщил, что две жительницы Мурманска, 51 года и 17 лет, заключены под стражу по обвинению в похищении 13-летней девочки с целью выкупа в 25 миллионов рублей. По данным следствия, они узнали, что отец ребенка – обеспеченный медик, занимающийся частной практикой, и решили похитить его дочь, чтобы получить выкуп.
"Я вышла, подошла к ней, взяла за руку и сказала: "Пойдем со мной"… Она села в машину, сказала: "Вы кто? Я никуда не поеду", - поведала фигурантка на месте похищения девочки.
По версии следствия, девочку насильно усадили в арендованную машину. По данным региональной полиции, жертву перемещали сначала в салоне, а потом в багажнике, позвать на помощь она не могла. Доставили пленницу в хозяйственную постройку на территории одного из дачных кооперативов Кольского округа. "Мы доехали до этого дома… Там я ей связала руки и ноги, заклеила рот, оставила на кровати", - пояснила обвиняемая.
Как рассказали в ведомстве, с мобильного телефона ребенка женщины отправили отцу девочки сообщение с требованием передачи выкупа в 25 миллионов рублей. Узнав, что мужчина обратился в правоохранительные органы, похитительницы отпустили ребенка, а сами скрылись, но были задержаны в кратчайшие сроки.
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