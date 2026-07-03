Похитительница школьницы в Мурманске рассказала, как связала ее

Краткий пересказ от РИА ИИ Две жительницы Мурманска заключены под стражу по обвинению в похищении 13-летней девочки с целью выкупа в 25 миллионов рублей.

Похитительницы узнали, что отец ребенка — обеспеченный медик, занимающийся частной практикой, и решили похитить его дочь.

С мобильного телефона ребенка похитительницы отправили отцу девочки сообщение с требованием передачи выкупа, но, узнав, что мужчина обратился в правоохранительные органы, отпустили ребенка и скрылись, однако были задержаны в кратчайшие сроки.

МУРМАНСК, 3 июл – РИА Новости. Девушка, одна из двух похитительниц школьницы в Мурманске, рассказала, как села с жертвой в машину, сопроводила в другое место, там связала руки и ноги и заклеила рот, следует из кадров видео, опубликованного Следственным комитетом.

В пятницу СК сообщил, что две жительницы Мурманска, 51 года и 17 лет, заключены под стражу по обвинению в похищении 13-летней девочки с целью выкупа в 25 миллионов рублей. По данным следствия, они узнали, что отец ребенка – обеспеченный медик, занимающийся частной практикой, и решили похитить его дочь, чтобы получить выкуп.

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"Я вышла, подошла к ней, взяла за руку и сказала: "Пойдем со мной"… Она села в машину, сказала: "Вы кто? Я никуда не поеду", - поведала фигурантка на месте похищения девочки.

По версии следствия, девочку насильно усадили в арендованную машину. По данным региональной полиции, жертву перемещали сначала в салоне, а потом в багажнике, позвать на помощь она не могла. Доставили пленницу в хозяйственную постройку на территории одного из дачных кооперативов Кольского округа. "Мы доехали до этого дома… Там я ей связала руки и ноги, заклеила рот, оставила на кровати", - пояснила обвиняемая.