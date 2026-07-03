Самарская прокуратура рассказала, кто взорвал бутылку на детской площадке

Краткий пересказ от РИА ИИ В поселке Усть-Кинельский Самарской области на детской площадке "Бригантина" подростки бросили пластиковую бутылку, в результате чего произошел хлопок.

Прокуратура установила, что состав содержимого бутылки подростки увидели в видео, размещенном в открытом доступе в интернете.

Межрайонная прокуратура приняла меры по блокировке сайтов с информацией об опасных химических экспериментах.

САМАРА, 3 июл - РИА Новости. Пластиковую бутылку на детской площадке в поселке Усть-Кинельский Самарской области, где произошел хлопок, бросили подростки, с ними работают органы профилактики, сообщила прокуратура региона.

Ранее в СУСК по Самарской области сообщили о возбуждении уголовного дела по статье о хулиганстве после информации о взрыве в Усть-Кинельском районе, где, как сообщали местные СМИ, неизвестный на детской площадке бросил пластиковую бутылку под ноги детям и через какое-то время произошел хлопок.

« "Установлено, что 1 июля 2026 года на детскую площадку "Бригантина" пластиковую бутылку бросили подростки. Состав содержимого емкости, который позволяет произвести хлопок, несовершеннолетние увидели в видео, размещенном в открытом доступе в сети интернет", - сообщила прокуратура.

Уточняется, что в результате происшествия никто не пострадал, межрайонная прокуратура приняла меры по блокировке сайтов с информацией об опасных химических экспериментах.