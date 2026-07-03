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Самарская прокуратура рассказала, кто взорвал бутылку на детской площадке - РИА Новости, 03.07.2026
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10:10 03.07.2026
Самарская прокуратура рассказала, кто взорвал бутылку на детской площадке

В Самарской области подростки взорвали бутылку на детской площадке

© Фото : Прокуратура Московской областиСотрудник прокуратуры
Сотрудник прокуратуры - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© Фото : Прокуратура Московской области
Сотрудник прокуратуры. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В поселке Усть-Кинельский Самарской области на детской площадке "Бригантина" подростки бросили пластиковую бутылку, в результате чего произошел хлопок.
  • Прокуратура установила, что состав содержимого бутылки подростки увидели в видео, размещенном в открытом доступе в интернете.
  • Межрайонная прокуратура приняла меры по блокировке сайтов с информацией об опасных химических экспериментах.
САМАРА, 3 июл - РИА Новости. Пластиковую бутылку на детской площадке в поселке Усть-Кинельский Самарской области, где произошел хлопок, бросили подростки, с ними работают органы профилактики, сообщила прокуратура региона.
Ранее в СУСК по Самарской области сообщили о возбуждении уголовного дела по статье о хулиганстве после информации о взрыве в Усть-Кинельском районе, где, как сообщали местные СМИ, неизвестный на детской площадке бросил пластиковую бутылку под ноги детям и через какое-то время произошел хлопок.
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"Установлено, что 1 июля 2026 года на детскую площадку "Бригантина" пластиковую бутылку бросили подростки. Состав содержимого емкости, который позволяет произвести хлопок, несовершеннолетние увидели в видео, размещенном в открытом доступе в сети интернет", - сообщила прокуратура.
Уточняется, что в результате происшествия никто не пострадал, межрайонная прокуратура приняла меры по блокировке сайтов с информацией об опасных химических экспериментах.
"Работа органов профилактики с несовершеннолетними и их законными представителями на контроле надзорного ведомства", - отметили там.
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