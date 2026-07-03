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Житель Подмосковья выстрелом завершил спор с шумной молодежью - РИА Новости, 03.07.2026
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14:09 03.07.2026
Житель Подмосковья выстрелом завершил спор с шумной молодежью

Житель Подмосковья выстрелом завершил спор с молодежью на детской площадке

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПолицейский автомобиль
Полицейский автомобиль - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На детской площадке в Раменском муниципальном округе произошел конфликт, в результате которого мужчина выстрелил из травматического пистолета в одного из молодых людей.
  • Пострадавший 20 лет был доставлен в больницу.
  • Стрелявший — 40-летний местный житель — задержан, у него изъято оружие, возбуждено уголовное дело, фигурант отправлен под домашний арест.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Мужчина, поссорившись с компанией молодых людей из-за шумного поведения, выстрелил из пистолета в одного из них на детской площадке в Раменском муниципальном округе, стрелявший задержан, пострадавший госпитализирован, сообщили в пресс-службе подмосковного главка МВД РФ.
В полицию поступило сообщение о стрельбе на детской площадке около одного из домов на улице Парковая в деревне Осеченки.
"Сотрудниками полиции предварительно установлено, что между компанией молодых людей и мужчиной произошёл конфликт из-за шумного поведения, в ходе которого последний достал травматический пистолет и произвёл выстрел в одного из них", - говорится в сообщении.
Правоохранители добавили, что 20-летний пострадавший был доставлен в больницу.
Полицейские установили и доставили в отдел правонарушителя - им оказался 40-летний местный житель, у которого изъято оружие, зарегистрированное в установленном порядке.
Возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Фигурант отправлен под домашний арест.
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