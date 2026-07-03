Житель Подмосковья выстрелом завершил спор с шумной молодежью

Краткий пересказ от РИА ИИ На детской площадке в Раменском муниципальном округе произошел конфликт, в результате которого мужчина выстрелил из травматического пистолета в одного из молодых людей.

Пострадавший 20 лет был доставлен в больницу.

Стрелявший — 40-летний местный житель — задержан, у него изъято оружие, возбуждено уголовное дело, фигурант отправлен под домашний арест.

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Мужчина, поссорившись с компанией молодых людей из-за шумного поведения, выстрелил из пистолета в одного из них на детской площадке в Раменском муниципальном округе, стрелявший задержан, пострадавший госпитализирован, сообщили в пресс-службе подмосковного главка МВД РФ.

В полицию поступило сообщение о стрельбе на детской площадке около одного из домов на улице Парковая в деревне Осеченки.

"Сотрудниками полиции предварительно установлено, что между компанией молодых людей и мужчиной произошёл конфликт из-за шумного поведения, в ходе которого последний достал травматический пистолет и произвёл выстрел в одного из них", - говорится в сообщении.

Правоохранители добавили, что 20-летний пострадавший был доставлен в больницу.

Полицейские установили и доставили в отдел правонарушителя - им оказался 40-летний местный житель, у которого изъято оружие, зарегистрированное в установленном порядке.