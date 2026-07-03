Мимо не пройти: что посмотреть в городах Подмосковья после пляжа

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости, Мария Селиванова. Роспотребнадзор Московской области Роспотребнадзор Московской области признал 51 водоем региона безопасным для купания. Новость приятная: месяц назад было гораздо меньше — 21. Визит на пляж можно совместить с осмотром городских достопримечательностей. Что нужно увидеть обязательно и как интереснее всего провести пару часов после купания — в материале РИА Новости.

Орехово-Зуево

В Орехово-Зуево есть шесть мест, где в жаркий день можно безопасно купаться.

© Shutterstock/FOTODOM / BearFotos Орехово-Зуево © Shutterstock/FOTODOM / BearFotos Орехово-Зуево

Город промышленный, от Москвы — 80 километров в сторону Владимира. На машине и электричке — полтора часа, на "Ласточке" — час.

Среди главных достопримечательностей — сохранившиеся с XIX века краснокирпичные кварталы фабрики, открытой Саввой Морозовым в 1837 году. Вокруг зданий, расположенных на берегу Клязьмы, из нескольких сел начал формироваться город. Сохранились постройки того же периода — выглядят как декорации к фильму о том времени. Сейчас на набережной живописная зона отдыха с велодорожками и спортплощадкой.

© Shutterstock/FOTODOM / Ya_Sveta Парк в Орехово-Зуево © Shutterstock/FOTODOM / Ya_Sveta Парк в Орехово-Зуево

Спрятаться от зноя можно в Центральном городском парке — там тенистые аллеи, есть пруд с беседками.

Еще в Орехово-Зуево появился первый российский футбольный клуб "Морозовцы", теперь — "Знамя Труда". Его основали англичане, работавшие на фабриках. В местном историко-краеведческом музее этой игре посвящен отдельный зал.

Егорьевск

В Егорьевске — в 108 километрах от столицы — к приему гостей подготовлены три зоны отдыха, где можно плавать.

© Shutterstock/FOTODOM / Maksim Gulyachik Егорьевский историко-художественный музей © Shutterstock/FOTODOM / Maksim Gulyachik Егорьевский историко-художественный музей

После стоит отправиться, как это ни банально, в историко-художественный музей в пяти минутах ходьбы от Соборной площади. Один из самых старых в Подмосковье, он был заложен в 1911-м и с тех пор открыт в особняке купцов Никитиных. Коллекцию собирал фабрикант и меценат Михаил Бардыгин. Среди экспонатов — изделия народных промыслов: резьба по кости, дереву, металлу, керамика, изделия из стекла, иконы, шитье. Еще можно познакомиться с предметами, которыми пару веков пользовались в банках, торговых лавках, банях.

© Shutterstock/FOTODOM / Elena Rostunova Егорьевский хлопчатобумажный комбинат © Shutterstock/FOTODOM / Elena Rostunova Егорьевский хлопчатобумажный комбинат

Стоит осмотреть здание бывшей Хлудовской мануфактуры, которое за своеобразную архитектуру и часы на башне называют Биг-Беном. Лучшие фото — с набережной реки Гуслицы. Сейчас в здании ткацко-прядильной фабрики — Егорьевский хлопчатобумажный комбинат.

Еще одно место для атмосферного селфи — корпуса Механико-электротехнического училища имени цесаревича Алексея, построенные в начале прошлого века. Когда-то здесь готовили слесарей и токарей, сейчас это филиал университета "Станкин". Главный корпус напоминает английский готический замок, местные прозвали его Хогвартсом.

© Shutterstock/FOTODOM / Smelenna Механико-электротехническое училище в Егорьевске © Shutterstock/FOTODOM / Smelenna Механико-электротехническое училище в Егорьевске

Осмотрите храм Георгия Победоносца — один из самых больших старообрядческих в России. А умиротворение стоит искать в действующем Свято-Троицком женском Мариинском монастыре. В лавке — вкусные пироги и квас.

Павловский Посад

В Павловском Посаде — четыре территории, пригодные для отдыха с купанием.

© Shutterstock/FOTODOM / Liudmila Pereginskaya Продажа платков в Павловском Посаде © Shutterstock/FOTODOM / Liudmila Pereginskaya Продажа платков в Павловском Посаде

Сам город знаменит на весь мир платками и шалями. Посвященный им музей открыт в здании Дворца культуры. Там можно увидеть шерстяные шали ручной работы, памятные платки, шелковые панно советского периода, ситценабивные и жаккардовые головные уборы.

© Shutterstock/FOTODOM / index74 Павловский Посад © Shutterstock/FOTODOM / index74 Павловский Посад

Художественные выставки местных мастеров проходят в Доме Широкова — купца, построившего здание в первой трети XIX века.

© Shutterstock/FOTODOM / smith371 Памятник Вячеславу Тихонову в Павловском Посаде © Shutterstock/FOTODOM / smith371 Памятник Вячеславу Тихонову в Павловском Посаде

В доме-музее Вячеслава Тихонова, уроженца этих мест, собраны личные вещи актера, сыгравшего Штирлица в культовом советском сериале "Семнадцать мгновений весны". Еще есть награды, а в кинозале можно увидеть фрагменты из фильмов с участием артиста.

Шатура

В Шатуре — в 122 километрах от столицы — к приему отдыхающих подготовлены две зоны отдыха, где можно провести время на пляже.

© Public domain Шатурская ГРЭС имени В. И. Ленина © Public domain Шатурская ГРЭС имени В. И. Ленина

После отправляйтесь в Музей истории Шатурской ГРЭС — познакомиться с необычным учреждением в здании 1920 года постройки. Часть экспозиции расположена под открытым небом: отслужившие свой срок турбины, вагонетки, станки, часы можно не только рассмотреть, но и потрогать.

© Shutterstock/FOTODOM / spacedrone808 Шатура © Shutterstock/FOTODOM / spacedrone808 Шатура

В краеведческом музее — экспонаты, рассказывающие о флоре, фауне и истории города.

Сергиев Посад

Рядом с Сергиевым Посадом открыт для купания водоем в лесопарке "Загорское море".

Если останется время, прогуляйтесь по ближайшему к столице городу Золотого кольца. Главная достопримечательность — Троице-Сергиева лавра. Самый большой храм монастыря — Успенский, его украшают синие и золотые маковки. Внутри — деревянный гроб Сергия Радонежского, а его мощи — в Свято-Троицком соборе. Идеальные панорамные фото получаются с Блинной горы, что рядом с железнодорожным вокзалом.

© Shutterstock/FOTODOM / KrimKate Музей игрушки в Сергиевом Посаде Музей игрушки в Сергиевом Посаде © Shutterstock/FOTODOM / KrimKate 1 из 2 © Shutterstock/FOTODOM / KrimKate Сергиев Посад Сергиев Посад © Shutterstock/FOTODOM / KrimKate 2 из 2 Музей игрушки в Сергиевом Посаде © Shutterstock/FOTODOM / KrimKate 1 из 2 Сергиев Посад © Shutterstock/FOTODOM / KrimKate 2 из 2