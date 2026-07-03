Сын Плющенко выступит за Азербайджан на этапах Гран-при в Турции и Грузии

Четвертый этап Гран-при пройдет 17-19 сентября в Анкаре, пятый - 24-26 сентября в Батуми.

"Александр получил два этапа международной серии Гран-при - в Анкаре и Батуми. Сейчас мы к ним готовимся", - сказал Евгений Плющенко.

Ранее источник РИА Новости сообщил, что Александр Плющенко получил в среду от ISU официальное разрешение выступать за Азербайджан на международной арене. В мае Федерация фигурного катания на коньках России дала 13-летнему спортсмену соответствующее открепление. Отец фигуриста Евгений Плющенко рассказал РИА Новости, что сын получил спортивное гражданство Азербайджана на пять лет.