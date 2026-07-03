Сын Плющенко выступит за Азербайджан на этапах Гран-при в Турции и Грузии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Фигурист Александр Плющенко, представляющий Азербайджан, примет участие в этапах юниорского Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU) в Грузии и Турции.
- Четвертый этап Гран-при пройдет 17–19 сентября в Анкаре, пятый — 24–26 сентября в Батуми.
МОСКВА, 3 июл – РИА Новости, Влад Жуков. Фигурист Александр Плющенко, представляющий Азербайджан, примет участие в этапах юниорского Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU) в Грузии и Турции, сообщил РИА Новости двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко.
Четвертый этап Гран-при пройдет 17-19 сентября в Анкаре, пятый - 24-26 сентября в Батуми.
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"Александр получил два этапа международной серии Гран-при - в Анкаре и Батуми. Сейчас мы к ним готовимся", - сказал Евгений Плющенко.
Ранее источник РИА Новости сообщил, что Александр Плющенко получил в среду от ISU официальное разрешение выступать за Азербайджан на международной арене. В мае Федерация фигурного катания на коньках России дала 13-летнему спортсмену соответствующее открепление. Отец фигуриста Евгений Плющенко рассказал РИА Новости, что сын получил спортивное гражданство Азербайджана на пять лет.