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Глава "WB Банка" ожидает плавный отказ от "пластика" в пользу QR-платежей - РИА Новости, 03.07.2026
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11:47 03.07.2026
Глава "WB Банка" ожидает плавный отказ от "пластика" в пользу QR-платежей

Горшков: доля QR-платежей в России в ближайшие два-три года может вырасти вдвое

© Depositphotos.com / leungchopanДевушка со смартфоном и банковской картой
Девушка со смартфоном и банковской картой - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© Depositphotos.com / leungchopan
Девушка со смартфоном и банковской картой. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Доля QR-платежей в России в ближайшие два-три года может вырасти вдвое, считает председатель правления "WB Банка" Георгий Горшков.
  • В первом квартале 2026 года граждане стали активнее использовать альтернативные способы оплаты, включая QR-коды, и их доля в общем объеме безналичных платежей выросла до 14,9%.
  • С 1 сентября этого года все банки должны обеспечить использование универсального платежного кода (QR-код), а системно значимые банки и банки, значимые на рынке платежных услуг, также обязаны будут обеспечить возможность расчетов цифровыми рублями.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июл - РИА Новости. Доля QR-платежей в России в ближайшие два-три года может вырасти вдвое, при этом будет развиваться переход от пластиковых карт к такому способу оплаты, заявил председатель правления "WB Банка" Георгий Горшков.
"С точки зрения прогноза на будущее, я думаю, что конкуренция (на платежном рынке - ред.) будет расти, а с точки зрения следующего технологического перехода будет развиваться переход от пластика к QR", - сказал он на сессии Финансового конгресса Банка России.
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"Возможно, следующим фронтиром технологического перехода на платежном рынке станет постепенный отказ от пластика. В ближайшие два-три года доля QR- платежей вырастет раза в два", - указал также топ-менеджер.
Горшков пояснил, что по статистике в обращении сейчас находится порядка 550 миллионов пластиковых карт - "это примерно 250 миллиардов рублей издержек".
По его мнению, большую роль в этом процессе сыграет Банк России с масштабированием универсального QR-кода.
По данным Банка России, в первом квартале 2026 года граждане стали активнее использовать альтернативные способы оплаты: QR-коды, биометрию, платежные приложения и другие некарточные сервисы. Их доля в общем объеме безналичных платежей выросла за квартал на 0,8 процентного пункта - до 14,9%.
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Вместе с тем основным способом оплаты остается карта (почти 60% в общем количестве). При этом большая часть карточных платежей проходит с использованием бесконтактной NFC-технологии (касанием карты). Часть операций происходит онлайн, либо совершается контактным способом (с использованием чипа или магнитной полосы).
Для всех банков обязанность обеспечить использование универсального платежного кода (QR-код) в стране вводится с 1 сентября этого года. С этой же даты системно значимые банки и банки, значимые на рынке платежных услуг, обязаны будут обеспечить возможность расчетов цифровыми рублями. Затем эта обязанность будет распространена на остальные банки.
В конце июня глава ВТБ Андрей Костин сообщил, что Горшков возвращается в ВТБ – на должность зампреда, он будет отвечать за розницу и партнерство с "WB Банком. Набсовет принял кадровое решение, назначение вступит в силу после одобрения кандидатуры Банком России.
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