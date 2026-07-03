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Президент Ирана поблагодарил Россию за поддержку - РИА Новости, 03.07.2026
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21:11 03.07.2026 (обновлено: 21:19 03.07.2026)
Президент Ирана поблагодарил Россию за поддержку

Пезешкиан на встрече с Медведевым поблагодарил Россию за поддержку Ирана

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев и президент Ирана Масуд Пезешкиан во время встречи в Тегеране
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев и президент Ирана Масуд Пезешкиан во время встречи в Тегеране - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© РИА Новости / POOL
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев и президент Ирана Масуд Пезешкиан во время встречи в Тегеране
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Ирана Масуд Пезешкиан поблагодарил Россию за поддержку.
  • Он выступил за ускорение стратегического сотрудничества Москвы и Тегерана, особенно в экономической, логистической и региональной областях.
ТЕГЕРАН, 3 июл – РИА Новости. Президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе встречи с заместителем председателя Совета безопасности РФ Дмитрием Медведевым поблагодарил Россию за поддержку и выступил за ускорение стратегического сотрудничества Москвы и Тегерана, следует из заявления пресс-службы иранского президента.
Ранее Медведев прилетел в Иран для участия в церемонии прощания с бывшим верховным лидером Ирана Али Хаменеи.
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"Президент Ирана высоко оценил поддержку и выражения сочувствия со стороны правительства и народа России, а также в ходе беседы подчеркнул необходимость ускорения стратегического сотрудничества, в особенности в экономической, логистической и региональной областях", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале пресс-службы офиса Пезешкиана.
Прощание с бывшим лидером Ирана Али Хаменеи началось в пятницу с отдельного мероприятия для иностранных гостей, политических и общественных деятелей. Основная же часть похорон пройдет с 4 по 9 июля в ряде городов Ирана. Завершится она погребением аятоллы в его родном Мешхеде.
Ранее МИД Ирана сообщал об участии в церемонии прощания с Хаменеи представителей порядка 100 стран, среди них - политики, главы правительств, председатели парламентов, министры иностранных дел, спецпредставители, а также общественные деятели.
Хаменеи погиб в результате ударов США и Израиля по Тегерану 28 февраля, церемонию прощания с ним на фоне продолжавшихся весь март ударов и неопределенной ситуации с наступившим в апреле перемирии провести не удалось, в результате чего власти приняли решение о переносе мероприятия, сославшись на необходимость подготовить инфраструктуру.
Новым верховным руководителем Ирана после гибели Али Хаменеи был выбран его сын Моджтаба, который до сих пор не появлялся на публике, но выступил с рядом посланий к иранскому народу, текст которых публиковали официальные иранские ресурсы.
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