Краткий пересказ от РИА ИИ Офтальмолог Виктория Сосновская рекомендовала использовать увлажняющие капли для глаз за несколько дней до вылета.

В полете следует отводить струю воздушного обдува от лица, чаще моргать и пить воду для предотвращения обезвоживания глаз.

Людям в контактных линзах, с синдромом сухого глаза или после операций на глазах стоит быть особенно осторожными и рассмотреть возможность использования очков вместо линз во время перелета.

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Увлажняющие капли для глаз необходимо использовать за несколько дней до вылета, а в полете отводить струю воздушного обдува над головой от лица, а также чаще моргать и пить воду, рассказала РИА Новости врач-офтальмолог Виктория Сосновская.

"Подготовить глаза к рейсу несложно. За несколько дней советую капать увлажняющие капли без консервантов, в полете повторять их каждые два-три часа, отводить струю воздушного обдува над головой от лица, чаще моргать и пить воду, потому что общее обезвоживание тоже уменьшает выработку слезы", - сообщила она.

Врач отметила, что после долгого перелета может появится ощущение "песка" и рези в глазах, а перед посадкой может возникнуть ощущение будто все перед глазами расплывается и зрение становится нечетким. Это происходит, потому что воздух в салоне берется с высоты, где влаги почти нет.

Кроме того, она добавила, что тяжелее всего тем, кто летит в контактных линзах. Линза сама забирает влагу из слезной пленки, а в сухом воздухе подсыхает и начинает "тереть" роговицу. На длинном рейсе это может обернуться жжением, покраснением и риском микротравм.

Также в группе риска и люди с синдромом сухого глаза, то есть с хронической нехваткой или быстрым испарением слезы, а также те, кто весь полет смотрит в смартфон или ноутбук: при сосредоточенном взгляде человек моргает в несколько раз реже.