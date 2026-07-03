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Врач рассказала, как подготовить глаза к перелету - РИА Новости, 03.07.2026
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03:35 03.07.2026
Врач рассказала, как подготовить глаза к перелету

Сосновская посоветовала за несколько дней до вылета использовать капли для глаз

© Depositphotos.com / Antonio SabaПассажирка в салоне самолета
Пассажирка в салоне самолета - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© Depositphotos.com / Antonio Saba
Пассажирка в салоне самолета. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Офтальмолог Виктория Сосновская рекомендовала использовать увлажняющие капли для глаз за несколько дней до вылета.
  • В полете следует отводить струю воздушного обдува от лица, чаще моргать и пить воду для предотвращения обезвоживания глаз.
  • Людям в контактных линзах, с синдромом сухого глаза или после операций на глазах стоит быть особенно осторожными и рассмотреть возможность использования очков вместо линз во время перелета.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Увлажняющие капли для глаз необходимо использовать за несколько дней до вылета, а в полете отводить струю воздушного обдува над головой от лица, а также чаще моргать и пить воду, рассказала РИА Новости врач-офтальмолог Виктория Сосновская.
"Подготовить глаза к рейсу несложно. За несколько дней советую капать увлажняющие капли без консервантов, в полете повторять их каждые два-три часа, отводить струю воздушного обдува над головой от лица, чаще моргать и пить воду, потому что общее обезвоживание тоже уменьшает выработку слезы", - сообщила она.
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Врач отметила, что после долгого перелета может появится ощущение "песка" и рези в глазах, а перед посадкой может возникнуть ощущение будто все перед глазами расплывается и зрение становится нечетким. Это происходит, потому что воздух в салоне берется с высоты, где влаги почти нет.
Кроме того, она добавила, что тяжелее всего тем, кто летит в контактных линзах. Линза сама забирает влагу из слезной пленки, а в сухом воздухе подсыхает и начинает "тереть" роговицу. На длинном рейсе это может обернуться жжением, покраснением и риском микротравм.
Также в группе риска и люди с синдромом сухого глаза, то есть с хронической нехваткой или быстрым испарением слезы, а также те, кто весь полет смотрит в смартфон или ноутбук: при сосредоточенном взгляде человек моргает в несколько раз реже.
"На дальних перелетах линзы лучше снять и надеть очки. Если без линз никак, подойдут однодневные и обязательный запас увлажняющих капель. От линз стоит отказаться тем, у кого уже есть сухость, недавно была операция на глазах или идет воспаление. Перелет такие состояния только обострит", - прокомментировала специалист.
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