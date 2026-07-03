В МИД назвали условие для возобновления переговоров с Украиной

Краткий пересказ от РИА ИИ Для возобновления мирного процесса по Украине нужна политическая воля Киева и его западных спонсоров, заявил замглавы МИД Михаил Галузин.

Он напомнил о запрете на контакты с Москвой, введенном Владимиром Зеленским.

Россия готова продолжить переговоры с той точки, на которой они остановились, подчеркнул Галузин.

ЖЕНЕВА, 3 июл — РИА Новости. Для возобновления мирного процесса по Украине нужна политическая воля Киева и его кураторов, заявил РИА Новости замглавы МИД Михаил Галузин.

"Мы готовы продолжить переговоры ровно с той точки, на которой они остановились. Однако для этого нужна политическая воля не только у Киева, но и у его западных спонсоров, являющихся главными бенефициарами кризиса", — сказал он.

Требование главы Министерства иностранных дел Украины Андрея Сибиги продолжить диалог дипломат назвал абсурдным. Он напомнил о введенном Владимиром Зеленским запрете на контакты с Москвой.

« "Мининдел вещает, что Россия якобы не хочет садиться за стол переговоров. Но мы оттуда и не выходили, вышла украинская сторона, причем не единожды", — подчеркнул Галузин.

По его словам, сегодня у Киева нет никакой самостоятельности в принятии решений: власти транслируют лишь то, что передают кураторы. А они, в свою очередь, думают только о заморозке боевых действий, чтобы выиграть время для усиления ВСУ и перегруппировки сил.

России же нужно такое урегулирование, которое принесет в регион прочный и устойчивый мир, а также устранит первопричины конфликта, заключил замглавы МИД.

В этом году стороны провели три раунда встреч с участием делегации США. Последние переговоры состоялись в Женеве 17-18 февраля.