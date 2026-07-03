Краткий пересказ от РИА ИИ
- Для возобновления мирного процесса по Украине нужна политическая воля Киева и его западных спонсоров, заявил замглавы МИД Михаил Галузин.
- Он напомнил о запрете на контакты с Москвой, введенном Владимиром Зеленским.
- Россия готова продолжить переговоры с той точки, на которой они остановились, подчеркнул Галузин.
ЖЕНЕВА, 3 июл — РИА Новости. Для возобновления мирного процесса по Украине нужна политическая воля Киева и его кураторов, заявил РИА Новости замглавы МИД Михаил Галузин.
"Мы готовы продолжить переговоры ровно с той точки, на которой они остановились. Однако для этого нужна политическая воля не только у Киева, но и у его западных спонсоров, являющихся главными бенефициарами кризиса", — сказал он.
Требование главы Министерства иностранных дел Украины Андрея Сибиги продолжить диалог дипломат назвал абсурдным. Он напомнил о введенном Владимиром Зеленским запрете на контакты с Москвой.
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"Мининдел вещает, что Россия якобы не хочет садиться за стол переговоров. Но мы оттуда и не выходили, вышла украинская сторона, причем не единожды", — подчеркнул Галузин.
По его словам, сегодня у Киева нет никакой самостоятельности в принятии решений: власти транслируют лишь то, что передают кураторы. А они, в свою очередь, думают только о заморозке боевых действий, чтобы выиграть время для усиления ВСУ и перегруппировки сил.
России же нужно такое урегулирование, которое принесет в регион прочный и устойчивый мир, а также устранит первопричины конфликта, заключил замглавы МИД.
В этом году стороны провели три раунда встреч с участием делегации США. Последние переговоры состоялись в Женеве 17-18 февраля.
На прошлой неделе Владимир Путин на совещании с правительством назвал четыре основы для диалога с Киевом: стамбульские договоренности, модальности Анкориджа, реалии на земле, а также принципы, которые он обозначил в речи, произнесенной два года назад.