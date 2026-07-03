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Эксперт назвал средний размер пенсии журналистов в России - РИА Новости, 03.07.2026
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04:50 03.07.2026
Эксперт назвал средний размер пенсии журналистов в России

Профессор Сафонов: средняя пенсия журналистов составляет 33–37 тысяч рублей

© iStock.com / Denis VostrikovПенсионер пересчитывает деньги
Пенсионер пересчитывает деньги - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© iStock.com / Denis Vostrikov
Пенсионер пересчитывает деньги. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Средний размер пенсии журналистов в России составляет от 33 до 37 тысяч рублей в месяц.
  • Редакторы и руководители СМИ в Москве с зарплатой от 150 тысяч рублей могут рассчитывать на пенсию 39–43 тысячи рублей, а журналисты в районах Крайнего Севера при высоких доходах и северном стаже — на пенсию в 42–47 тысяч рублей.
  • Максимальный размер пенсии журналистов может достигать 65 тысяч рублей при наличии звания заслуженного журналиста РФ, длительного стажа и региональных доплат.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Средний размер пенсии журналистов в России составляет от 33 до 37 тысяч рублей в месяц, сообщил РИА Новости профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.
"Журналисты крупных федеральных и столичных изданий с доходом около 100 тысяч рублей могут получать пенсию в размере 33–37 тысяч рублей в месяц", - сказал эксперт.
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Он уточнил, что редакторы и руководители СМИ в Москве с зарплатой от 150 тысяч рублей в месяц могут рассчитывать на пенсию 39–43 тысячи рублей. Журналисты в районах Крайнего Севера при высоких доходах и северном стаже имеют право на пенсию в 42–47 тысяч рублей. Региональные журналисты со стабильной зарплатой около 45 тысяч рублей могут получать пенсию 21–24 тысячи рублей, добавил собеседник агентства.
Максимальный размер пенсии журналистов, по словам эксперта, может достигать 65 тысяч рублей в месяц при наличии звания заслуженного журналиста РФ, длительного стажа и региональных доплат, включая надбавки для обладателей этого звания.
"Уровень пенсионного обеспечения журналистов зависит от официальной зарплаты, стажа работы и накопленных пенсионных баллов, а также от региона работы и наличия дополнительных льгот", - добавил профессор.
Сафонов также напомнил, что журналисты выходят на пенсию на общих основаниях: в 2026 году пенсионный возраст составляет 59 лет для женщин и 64 года для мужчин при минимальных требованиях 15 лет стажа и 30 пенсионных баллов.
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ОбществоРоссияМоскваАлександр Сафонов
 
 
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