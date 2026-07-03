Фетисов: "Вашингтон" принял единственно правильное решение по Овечкину

Овечкину 40 лет, он всю карьеру в Северной Америке провел в "Кэпиталз". Форвард является рекордсменом НХЛ по числу голов в регулярных чемпионатах. В его активе 929 заброшенных шайб в 1573 матчах. Предыдущий рекорд лиги принадлежал Уэйну Гретцки (894 шайбы в 1487 матчах). Гретцки владеет рекордом НХЛ по сумме шайб в регулярных чемпионатах и Кубке Стэнли (1016), на счету Овечкина 1006 голов.