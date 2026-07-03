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Фетисов: "Вашингтон" принял единственно правильное решение по Овечкину - РИА Новости Спорт, 03.07.2026
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Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
12:21 03.07.2026
Фетисов: "Вашингтон" принял единственно правильное решение по Овечкину

Фетисов прокомментировал подписание Овечкиным нового контракта с "Вашингтоном"

© Фото : nhl.comХоккеист "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин
Хоккеист Вашингтон Кэпиталз Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© Фото : nhl.com
Хоккеист "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Александр Овечкин продлил соглашение с "Вашингтон Кэпиталз" на один год.
  • Зарплата Овечкина под потолком составит 4,25 млн долларов, а с учетом бонусов может достичь 9 млн долларов.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июля - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов заявил РИА Новости, что руководство "Вашингтон Кэпиталз" приняло единственно правильное решение, подписав новый контракт с Александром Овечкиным.
В четверг Овечкин продлил соглашение с "Вашингтоном" на один год. Зарплата, учитывающаяся под потолком, составит 4,25 млн долларов. При этом с учетом бонусов его заработок может достичь 9 млн.
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
"Его рекорд станет недосягаемым": Америка в восторге от контракта Овечкина
Вчера, 07:00
"Я поздравил Сашу с новым контрактом в "Вашингтон Кэпиталз". Они приняли единственно правильное решение. Да, я рад. У Саши уникальный случай, у него есть цель. Остался последний шаг - побить рекорд Гретцки и получить звание короля-бомбардира. Я желаю Саше удачи, хорошо провести подготовку к сезону, чтобы он вместе с командой поборолся за Кубок Стэнли", - сказал Фетисов.
Овечкину 40 лет, он всю карьеру в Северной Америке провел в "Кэпиталз". Форвард является рекордсменом НХЛ по числу голов в регулярных чемпионатах. В его активе 929 заброшенных шайб в 1573 матчах. Предыдущий рекорд лиги принадлежал Уэйну Гретцки (894 шайбы в 1487 матчах). Гретцки владеет рекордом НХЛ по сумме шайб в регулярных чемпионатах и Кубке Стэнли (1016), на счету Овечкина 1006 голов.
Светлана Журова - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
В Госдуме озвучили планы Овечкина на Олимпиаду-2030
Вчера, 11:57
 
ХоккейСпортСеверная АмерикаУэйн ГретцкиВячеслав ФетисовАлександр ОвечкинВашингтон КэпиталзНациональная хоккейная лига (НХЛ)
 
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