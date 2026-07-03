Фетисов: "Вашингтон" принял единственно правильное решение по Овечкину

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Александр Овечкин продлил соглашение с "Вашингтон Кэпиталз" на один год.
- Зарплата Овечкина под потолком составит 4,25 млн долларов, а с учетом бонусов может достичь 9 млн долларов.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июля - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов заявил РИА Новости, что руководство "Вашингтон Кэпиталз" приняло единственно правильное решение, подписав новый контракт с Александром Овечкиным.
В четверг Овечкин продлил соглашение с "Вашингтоном" на один год. Зарплата, учитывающаяся под потолком, составит 4,25 млн долларов. При этом с учетом бонусов его заработок может достичь 9 млн.
"Я поздравил Сашу с новым контрактом в "Вашингтон Кэпиталз". Они приняли единственно правильное решение. Да, я рад. У Саши уникальный случай, у него есть цель. Остался последний шаг - побить рекорд Гретцки и получить звание короля-бомбардира. Я желаю Саше удачи, хорошо провести подготовку к сезону, чтобы он вместе с командой поборолся за Кубок Стэнли", - сказал Фетисов.
Овечкину 40 лет, он всю карьеру в Северной Америке провел в "Кэпиталз". Форвард является рекордсменом НХЛ по числу голов в регулярных чемпионатах. В его активе 929 заброшенных шайб в 1573 матчах. Предыдущий рекорд лиги принадлежал Уэйну Гретцки (894 шайбы в 1487 матчах). Гретцки владеет рекордом НХЛ по сумме шайб в регулярных чемпионатах и Кубке Стэнли (1016), на счету Овечкина 1006 голов.