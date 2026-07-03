Тренер "Вашингтона": Овечкин по-прежнему может совершать невозможное

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Александр Овечкин продлил соглашение с "Вашингтон Кэпиталз" на один год.
- Главный тренер клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Спенсер Карбери выразил уверенность в том, что Овечкин продолжит быть результативным игроком и помогать команде.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин по-прежнему умеет совершать невозможное, быть результативным игроком и помогать команде, заявил главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Спенсер Карбери.
В четверг Овечкин продлил соглашение с "Вашингтон Кэпиталз" на один год. Зарплата, учитывающаяся под потолком зарплат, составит 4,25 миллиона долларов. При этом с учетом бонусов заработок хоккеиста может достичь девяти миллионов.
"Он по-прежнему может совершать невозможное и быть очень результативным, хорошим игроком, дальше представлять "Вашингтон Кэпиталз", помогая нам выигрывать много матчей. Именно так я вижу развитие событий. Также он продолжит быть лидером, каким был на протяжении всей своей карьеры в качестве нашего капитана, и продолжит помогать команде, которая, надеюсь, выйдет в плей-офф, продолжит помогать молодым игрокам внутри совершенствоваться, выходить на новый уровень. Вот чего я ожидаю от нашей команды. Это будет другая команда, у нас будет много новых лиц после некоторых изменений, но также и несколько молодых игроков, которые, надеюсь, смогут заслужить место в команде", - приводит слова Карбери журналистка Сэмми Силбер в соцсети Х.
Овечкину 40 лет, он с 2005 года всю игровую карьеру в Северной Америке провел в "Кэпиталз". Форвард является рекордсменом НХЛ по числу голов в регулярных чемпионатах. В его активе 929 заброшенных шайб в 1573 матчах. Предыдущий рекорд лиги принадлежал канадцу Уэйну Гретцки (894 шайбы в 1487 матчах). Гретцки владеет рекордом НХЛ по сумме шайб в регулярных чемпионатах и Кубке Стэнли (1016), на счету Овечкина 1006 голов.