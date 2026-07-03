Тренер "Вашингтона": Овечкин по-прежнему может совершать невозможное

"Он по-прежнему может совершать невозможное и быть очень результативным, хорошим игроком, дальше представлять "Вашингтон Кэпиталз", помогая нам выигрывать много матчей. Именно так я вижу развитие событий. Также он продолжит быть лидером, каким был на протяжении всей своей карьеры в качестве нашего капитана, и продолжит помогать команде, которая, надеюсь, выйдет в плей-офф, продолжит помогать молодым игрокам внутри совершенствоваться, выходить на новый уровень. Вот чего я ожидаю от нашей команды. Это будет другая команда, у нас будет много новых лиц после некоторых изменений, но также и несколько молодых игроков, которые, надеюсь, смогут заслужить место в команде", - приводит слова Карбери журналистка Сэмми Силбер в соцсети Х.