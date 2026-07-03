В Госдуме озвучили планы Овечкина на Олимпиаду-2030

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Светлана Журова считает, что Александр Овечкин не спешит завершать карьеру, чтобы сохранить возможность выступить на Олимпийских играх 2030 года с флагом и гимном России.
- "Вашингтон Кэпиталз" объявили о подписании нового однолетнего контракта с 40-летним капитаном команды Александром Овечкиным.
- Олимпийские игры 2030 года пройдут во Французских Альпах с 1 по 17 февраля.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту депутат Госдумы Светлана Журова заявила РИА Новости, что российский форвард Александр Овечкин не спешит завершать карьеру на высочайшем уровне, чтобы сохранять возможность выступить на Олимпийских играх 2030 года с флагом и гимном России.
В четверг клуб НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" объявил о подписании нового однолетнего контракта с 40-летним капитаном команды Овечкиным. Олимпийские игры во Французских Альпах пройдут 1-17 февраля 2030 года.
"Я допускаю, что Саша делает этот шаг, чтобы еще сохранить себя в прекрасной спортивной форме для того, чтобы поехать на Олимпиаду через три года с флагом и гимном. У меня есть подозрение, что он не просто так все это делает и у него есть большие планы на это. Может, после следующего сезона он подумает о том, чтобы перейти в КХЛ, чтобы сыграться с нашей командой. Это мои такие мысли, и я бы очень хотела, чтобы это было так", - сказала Журова.
Овечкин является рекордсменом НХЛ по числу голов в регулярных чемпионатах. В его активе 929 заброшенных шайб в 1573 матчах. Предыдущий рекорд лиги принадлежал канадцу Уэйну Гретцки (894 шайбы в 1487 матчах). Гретцки владеет рекордом НХЛ по сумме шайб в регулярных чемпионатах и Кубке Стэнли (1016), на счету Овечкина 1006 голов.