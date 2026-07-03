Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме озвучили планы Овечкина на Олимпиаду-2030 - РИА Новости Спорт, 03.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
11:57 03.07.2026 (обновлено: 12:07 03.07.2026)
В Госдуме озвучили планы Овечкина на Олимпиаду-2030

Журова: Овечкин не спешит завершать карьеру, чтобы выступить на ОИ-2030

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСветлана Журова
Светлана Журова - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Светлана Журова. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Светлана Журова считает, что Александр Овечкин не спешит завершать карьеру, чтобы сохранить возможность выступить на Олимпийских играх 2030 года с флагом и гимном России.
  • "Вашингтон Кэпиталз" объявили о подписании нового однолетнего контракта с 40-летним капитаном команды Александром Овечкиным.
  • Олимпийские игры 2030 года пройдут во Французских Альпах с 1 по 17 февраля.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту депутат Госдумы Светлана Журова заявила РИА Новости, что российский форвард Александр Овечкин не спешит завершать карьеру на высочайшем уровне, чтобы сохранять возможность выступить на Олимпийских играх 2030 года с флагом и гимном России.
В четверг клуб НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" объявил о подписании нового однолетнего контракта с 40-летним капитаном команды Овечкиным. Олимпийские игры во Французских Альпах пройдут 1-17 февраля 2030 года.
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
"Его рекорд станет недосягаемым": Америка в восторге от контракта Овечкина
Вчера, 07:00
"Я допускаю, что Саша делает этот шаг, чтобы еще сохранить себя в прекрасной спортивной форме для того, чтобы поехать на Олимпиаду через три года с флагом и гимном. У меня есть подозрение, что он не просто так все это делает и у него есть большие планы на это. Может, после следующего сезона он подумает о том, чтобы перейти в КХЛ, чтобы сыграться с нашей командой. Это мои такие мысли, и я бы очень хотела, чтобы это было так", - сказала Журова.
Овечкин является рекордсменом НХЛ по числу голов в регулярных чемпионатах. В его активе 929 заброшенных шайб в 1573 матчах. Предыдущий рекорд лиги принадлежал канадцу Уэйну Гретцки (894 шайбы в 1487 матчах). Гретцки владеет рекордом НХЛ по сумме шайб в регулярных чемпионатах и Кубке Стэнли (1016), на счету Овечкина 1006 голов.
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
Овечкин сокрушит Гретцки: какие рекорды может побить русский герой
Вчера, 10:00
 
ХоккейСветлана ЖуроваУэйн ГретцкиГосдума РФАлександр ОвечкинВашингтон КэпиталзНациональная хоккейная лига (НХЛ)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Закончен (П)
    Австралия
    Египет
    1
    2
  • Футбол
    2-й тайм
    Аргентина
    Кабо-Верде
    1
    1
  • Теннис
    Завершен
    Я. Штруфф
    Д. Медведев
    777
    665
  • Теннис
    Завершен
    А. Соболенко
    Е. Остапенко
    66
    44
  • Футбол
    04.07 04:30
    Колумбия
    Гана
  • Футбол
    04.07 20:00
    Канада
    Марокко
  • Футбол
    05.07 00:00
    Парагвай
    Франция
  • Футбол
    05.07 23:00
    Бразилия
    Норвегия
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала