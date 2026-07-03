В Госдуме озвучили планы Овечкина на Олимпиаду-2030

"Я допускаю, что Саша делает этот шаг, чтобы еще сохранить себя в прекрасной спортивной форме для того, чтобы поехать на Олимпиаду через три года с флагом и гимном. У меня есть подозрение, что он не просто так все это делает и у него есть большие планы на это. Может, после следующего сезона он подумает о том, чтобы перейти в КХЛ, чтобы сыграться с нашей командой. Это мои такие мысли, и я бы очень хотела, чтобы это было так", - сказала Журова.