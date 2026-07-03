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Россияне рассказали о проблемах при составлении графика отпусков - РИА Новости, 03.07.2026
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04:03 03.07.2026 (обновлено: 04:31 03.07.2026)
Россияне рассказали о проблемах при составлении графика отпусков

SuperJob: каждый четвертый россиянин спорит с коллегами из-за графика отпусков

© Depositphotos.com / baranqРабота за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© Depositphotos.com / baranq
Работа за компьютером. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Большинство работающих россиян (двое из трех) заявили, что ссор при составлении графика отпусков у них на работе не бывает.
  • Конфликты из-за периода отдыха возникают в 27 % случаев, при этом в большинстве случаев (76 %) разногласия связаны с периодом летнего отдыха.
  • О конфликтных ситуациях при планировании отпусков мужчины и работники старше 35 лет сообщают чаще, чем женщины и сотрудники до 35 лет (28 % и 26 %, 28 % и 19 % соответственно).
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Большинство работающих россиян без проблем согласуют с коллегами график отпусков, с конфликтами из-за этого сталкивается только каждый четвертый, выяснили для РИА Новости аналитики SuperJob.
"Двое из трех россиян заявили, что ссор при составлении графика отпусков у них на работе не бывает. Еще 27% признались, что в их коллективах возникают разногласия при планировании отдыха: 22% все-таки удается договориться между собой, не привлекая эйчаров или начальство, а 5% рассказали, что урегулирование конфликтов возможно исключительно при вмешательстве руководства или отдела кадров", - рассказали аналитики, опросив 1600 респондентов.
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По рассказам большинства из тех, кто сталкивается с противоречиями (76%), конфликты в основном разгораются из-за периода летнего отдыха.
Мужчины сообщают об отпускных разногласиях в трудовых коллективах чуть чаще женщин (28% и 26% соответственно).
Отмечается, что чем моложе коллектив, тем меньше ссор из-за отпусков: среди работников до 35 лет о конфликтах рассказали лишь 19%, среди тех, кто старше - 28%.
Респонденты с доходом от 150 тысяч рублей ссорятся реже (24%), чем зарабатывающие меньше (28-29%).
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