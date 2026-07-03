Россияне рассказали о проблемах при составлении графика отпусков

Краткий пересказ от РИА ИИ Большинство работающих россиян (двое из трех) заявили, что ссор при составлении графика отпусков у них на работе не бывает.

Конфликты из-за периода отдыха возникают в 27 % случаев, при этом в большинстве случаев (76 %) разногласия связаны с периодом летнего отдыха.

О конфликтных ситуациях при планировании отпусков мужчины и работники старше 35 лет сообщают чаще, чем женщины и сотрудники до 35 лет (28 % и 26 %, 28 % и 19 % соответственно).

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Большинство работающих россиян без проблем согласуют с коллегами график отпусков, с конфликтами из-за этого сталкивается только каждый четвертый, выяснили для РИА Новости аналитики SuperJob.

"Двое из трех россиян заявили, что ссор при составлении графика отпусков у них на работе не бывает. Еще 27% признались, что в их коллективах возникают разногласия при планировании отдыха: 22% все-таки удается договориться между собой, не привлекая эйчаров или начальство, а 5% рассказали, что урегулирование конфликтов возможно исключительно при вмешательстве руководства или отдела кадров", - рассказали аналитики, опросив 1600 респондентов.

По рассказам большинства из тех, кто сталкивается с противоречиями (76%), конфликты в основном разгораются из-за периода летнего отдыха.

Мужчины сообщают об отпускных разногласиях в трудовых коллективах чуть чаще женщин (28% и 26% соответственно).

Отмечается, что чем моложе коллектив, тем меньше ссор из-за отпусков: среди работников до 35 лет о конфликтах рассказали лишь 19%, среди тех, кто старше - 28%.