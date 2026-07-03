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МИД Южной Осетии осудил атаку ВСУ по рынку в Токмаке - РИА Новости, 03.07.2026
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18:35 03.07.2026
МИД Южной Осетии осудил атаку ВСУ по рынку в Токмаке

МИД Южной Осетии осудил атаку ВСУ по рынку в Токмаке и назвал ее терактом

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкФлаг Южной Осетии
Флаг Южной Осетии - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дрон ВСУ ударил по городскому рынку в Токмаке Запорожской области.
  • По данным губернатора Запорожской области, в результате атаки погибли пять мирных жителей и еще 18 человек получили ранения.
  • МИД Южной Осетии назвал удар по рынку террористическим актом и осудил его.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. МИД Южной Осетии опубликовал заявление в связи с атакой ВСУ по рынку в Токмаке Запорожской области, в котором осудил удар, повлекший за собой человеческие жертвы, и назвал происшествие террористическим актом.
В пятницу губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что дрон ВСУ ударил по городскому рынку в Токмаке. По данным главы региона, погибли пять мирных жителей и еще 18 человек получили ранения.
"Расцениваем целенаправленные удары ВСУ по городскому рынку города Токмак Запорожской области, повлекшие человеческие жертвы, как террористический акт. Решительно осуждаем произошедшую варварскую акцию", - говорится в публикации на сайте МИД.
Министерство отметило, что ставшее очередным в длинной цепи многочисленных преступлений киевского режима преступление является грубым нарушением международного гуманитарного права.
"Выражаем глубокие соболезнования родным и близким погибших, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", - говорится в сообщении.
Последствия удара ВСУ по рынку в Токмаке - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
Пять человек погибли при ударе дрона ВСУ по рынку в запорожском Токмаке
Вчера, 12:56
 
ТокмакЗапорожская областьЮжная ОсетияЕвгений Балицкий
 
 
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