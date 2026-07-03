МИД Южной Осетии осудил атаку ВСУ по рынку в Токмаке

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дрон ВСУ ударил по городскому рынку в Токмаке Запорожской области.
- По данным губернатора Запорожской области, в результате атаки погибли пять мирных жителей и еще 18 человек получили ранения.
- МИД Южной Осетии назвал удар по рынку террористическим актом и осудил его.
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. МИД Южной Осетии опубликовал заявление в связи с атакой ВСУ по рынку в Токмаке Запорожской области, в котором осудил удар, повлекший за собой человеческие жертвы, и назвал происшествие террористическим актом.
В пятницу губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что дрон ВСУ ударил по городскому рынку в Токмаке. По данным главы региона, погибли пять мирных жителей и еще 18 человек получили ранения.
"Расцениваем целенаправленные удары ВСУ по городскому рынку города Токмак Запорожской области, повлекшие человеческие жертвы, как террористический акт. Решительно осуждаем произошедшую варварскую акцию", - говорится в публикации на сайте МИД.
Министерство отметило, что ставшее очередным в длинной цепи многочисленных преступлений киевского режима преступление является грубым нарушением международного гуманитарного права.
"Выражаем глубокие соболезнования родным и близким погибших, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", - говорится в сообщении.