МИД Южной Осетии осудил атаку ВСУ по рынку в Токмаке

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. МИД Южной Осетии опубликовал заявление в связи с атакой ВСУ по рынку в Токмаке Запорожской области, в котором осудил удар, повлекший за собой человеческие жертвы, и назвал происшествие террористическим актом.