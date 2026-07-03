Первые партии патронов "Многоточие" для борьбы с дронами поставили в войска

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Первые партии многопульных патронов «Многоточие» для борьбы с мини-дронами поставлены в российские войска.
- Патроны могут сбивать дроны на дальностях до 300 метров и унифицированы со штатными патронами автоматического оружия ВС РФ.
МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Первые партии многопульных патронов "Многоточие" разработки холдинга "Высокоточные комплексы" "Ростеха" для борьбы с мини-дронами поставлена в российские войска, сообщил разработчик этого боеприпаса.
"Выпуск уже начался. Идет уже серийное производство. Первые штучные опытные партии уже в войсках", - сказал один из разработчиков патрона в видеоролике проекта "Наш Краш", опубликованном в Telegram-канале "Ростеха".
По его словам, многопульный антидроновый патрон может сбивать дроны на дальностях до 300 метров в зависимости от калибра. Патроны унифицированы со штатными патронами автоматического оружия, имеющегося на вооружении ВС РФ.
Ранее "Ростех" сообщил о начале производства патронов СЦ 226 калибра 5,45х39 миллиметров и СЦ 228 калибра 7,62х54 миллиметров с трехэлементной пулей, которая разделяется в полете. Они предназначены для борьбы с дронами, в том числе, миниатюрными.