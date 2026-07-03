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Молдавская оппозиция объяснила, почему власти допустили отставку премьера - РИА Новости, 03.07.2026
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14:00 03.07.2026
Молдавская оппозиция объяснила, почему власти допустили отставку премьера

ЛДПМ: в Молдавии допустили отставку премьера ради привилегий ПДС

© Фото : Sputnik Moldova/Мирослав РотарьЗдание парламента Молдавии
Здание парламента Молдавии - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
© Фото : Sputnik Moldova/Мирослав Ротарь
Здание парламента Молдавии. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер-министр Молдавии Александр Мунтяну заявил об отставке, сославшись на невозможность работать в соответствии со своими принципами и убеждениями.
  • Оппозиционная Либерал-демократическая партия Молдавии (ЛДПМ) считает, что отставка правительства была допущена для сохранения системы привилегий для представителей партии «Действие и солидарность» (ПДС).
  • ЛДПМ требует обнародования информации о назначениях, зарплатах и льготах на государственных предприятиях и в публичных учреждениях.
КИШИНЕВ, 3 июл - РИА Новости. Власти Молдавии намеренно допустили отставку премьер-министра, чтобы сохранить систему привилегий для представителей партии "Действие и солидарность" (ПДС), говорится в заявлении оппозиционной Либерал-демократической партии (ЛДПМ).
Ранее в пятницу премьер Александр Мунтяну заявил, что уходит в отставку, поскольку, по его словам, не может работать в соответствии со своими принципами и убеждениями. Как сообщил РИА Новости депутат парламента Богдан Цырдя, причиной ухода премьера мог стать коррупционный скандал с родственниками президента и его стремление избавить госпредприятия от приближенных к власти лиц, которые не обладают необходимыми навыками и компетенции.
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"ЛДПМ выражает глубокую обеспокоенность тем, что Майя Санду и ПДС допустили отставку собственного правительства… с целью сохранить в неприкосновенности систему привилегий, выстроенную вокруг партийной клиентелы ПДС. Отставка произошла на фоне скандала, подозрений в политически мотивированных назначениях, предоставлении привилегированных заработных плат, партийном покровительстве и использовании государственных институтов для вознаграждения представителей действующей власти", - говорится в заявлении.
В связи с этим ЛДПМ требует полного обнародования информации о назначениях, размерах заработных плат, заключенных контрактах, составе советов директоров, выплаченных вознаграждениях, компенсациях и иных льготах, предоставленных на государственных предприятиях и в публичных учреждениях. Оппозиция настаивает, что граждане Молдавии вправе знать, кто из чиновников пользуется покровительством властей.
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