Краткий пересказ от РИА ИИ Премьер-министр Молдавии Александр Мунтяну заявил об отставке, сославшись на невозможность работать в соответствии со своими принципами и убеждениями.

Оппозиционная Либерал-демократическая партия Молдавии (ЛДПМ) считает, что отставка правительства была допущена для сохранения системы привилегий для представителей партии «Действие и солидарность» (ПДС).

ЛДПМ требует обнародования информации о назначениях, зарплатах и льготах на государственных предприятиях и в публичных учреждениях.

КИШИНЕВ, 3 июл - РИА Новости. Власти Молдавии намеренно допустили отставку премьер-министра, чтобы сохранить систему привилегий для представителей партии "Действие и солидарность" (ПДС), говорится в заявлении оппозиционной Либерал-демократической партии (ЛДПМ).

Ранее в пятницу премьер Александр Мунтяну заявил, что уходит в отставку, поскольку, по его словам, не может работать в соответствии со своими принципами и убеждениями. Как сообщил РИА Новости депутат парламента Богдан Цырдя, причиной ухода премьера мог стать коррупционный скандал с родственниками президента и его стремление избавить госпредприятия от приближенных к власти лиц, которые не обладают необходимыми навыками и компетенции.

ЛДПМ выражает глубокую обеспокоенность тем, что Майя Санду и ПДС допустили отставку собственного правительства… с целью сохранить в неприкосновенности систему привилегий, выстроенную вокруг партийной клиентелы ПДС. Отставка произошла на фоне скандала, подозрений в политически мотивированных назначениях, предоставлении привилегированных заработных плат, партийном покровительстве и использовании государственных институтов для вознаграждения представителей действующей власти", - говорится в заявлении.

В связи с этим ЛДПМ требует полного обнародования информации о назначениях, размерах заработных плат, заключенных контрактах, составе советов директоров, выплаченных вознаграждениях, компенсациях и иных льготах, предоставленных на государственных предприятиях и в публичных учреждениях. Оппозиция настаивает, что граждане Молдавии вправе знать, кто из чиновников пользуется покровительством властей.

Либерал-демократы предупреждают, что сохранение подобной системы привилегий представляет серьезную угрозу для Молдавии, особенно в условиях экономического кризиса.