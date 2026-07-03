Онкопсихологи рассказали, как победить тревогу в ремиссии

Краткий пересказ от РИА ИИ Страх рецидива после завершения лечения онкологии — это естественная реакция психики на пережитый стресс, сообщили в пресс-службе Московской службы онкопсихологов.

Справиться с тревогой помогают простые техники самопомощи, группы поддержки и соблюдение режима.

В Москве действуют группы психологической поддержки «Равный равному», а специалисты Московской службы онкопсихологов проводят консультации во всех центрах амбулаторной онкологической помощи столицы, в том числе в формате онлайн.

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Страх рецидива после завершения лечения онкологии — это не признак возвращения болезни, а естественная реакция психики на пережитый стресс, справиться с тревогой помогают простые техники самопомощи, группы поддержки и соблюдение режима, сообщили РИА Новости в пресс-службе Московской службы онкопсихологов Департамента труда и социальной защиты населения Москвы.

"Завершение лечения и наступление ремиссии — важный шаг на большом и трудном пути для любого человека, столкнувшегося с онкологией. Но у многих пациентов остаются страхи рецидива, с которыми нужно работать. Специалисты Московской службы онкопсихологов Департамента труда и социальной защиты населения Москвы и эксперты проекта "Школа родственного ухода" рассказали, как победить тревогу и вернуть ощущение контроля над жизнью", — говорится в сообщении.

По словам руководителя службы онкопсихологов Юлии Кулаковой, тревога после завершения лечения — это не признак возвращения болезни, а естественная реакция психики на пережитый стресс. Мозг привык работать в режиме сверхбдительности, внимательно прислушиваясь к каждому изменению в самочувствии. Именно так возникает страх рецидива. Это не интуиция, а "психологическое эхо" пройденного лечения.

"Уверенность не возвращается мгновенно и не бывает линейной, небольшие спады и волны тревоги — нормальное явление при восстановлении здоровья. Чтобы страх не мешал жить, специалист посоветовала использовать простые техники самопомощи. Например, "заземление": в момент тревожности найти глазами в комнате пять предметов одного цвета, умыться холодной водой или почувствовать опору под ногами. Это возвращает в реальность", — рассказала Кулакова, слова которой приводятся в сообщении.

Она подчеркнула, что есть еще один рабочий прием: выделить 15 минут в день на "тревогу по расписанию". В это время нужно записывать свои страхи, а в остальные часы говорить себе: "Я подумаю об этом позже".

"Не требуйте от себя мгновенных результатов, дайте время на адаптацию. Обязательно соблюдайте режим сна и питания. Улучшению самочувствия и возвращению к привычной жизни способствует информационная гигиена: поиск симптомов в интернете лучше ограничить, доверяя только лечащему врачу. Но самое главное — не пытайтесь перебороть тревогу в одиночку", — добавила специалист.

Отмечается, что в Москве действуют группы психологической поддержки "Равный равному". Участники могут анонимно рассказывать о своих трудностях, задавать вопросы и обсуждать личные темы, делиться опытом и переживаниями. Специалисты Московской службы онкопсихологов проводят консультации во всех центрах амбулаторной онкологической помощи столицы, в том числе в формате онлайн. Для уменьшения тревожных симптомов следует составить план медицинских осмотров на полгода вперед.

"Также избавиться от тревожных мыслей помогает общение с друзьями и близкими, регулярные прогулки, хобби. Родственники тех, кто столкнулся с онкологическим заболеванием, тоже испытывают тревогу и эмоциональное напряжение. Знания в области медицины и умение понимать чувства родного человека помогают обрести уверенность и положительный настрой", — дополняется в сообщении.